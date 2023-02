Jak online IT akademie Unicorn Hatchery probíhá a co vás čeká? Na to odpovídal garant Martin Kazda.

Foto: Unicorn a.s.

Už několik let máš na starosti plynulý běh online akademie Unicorn Hatchery. Řekni, co všechno mohu lidé od studia očekávat?

IT je jedním z nejdynamičtějších oborů současnosti, kde jsou odborníci vysoko ceněni. Unicorn Hatchery je skvělá příležitost, jak se stát jedním z nich. Během zhruba pěti týdnů se studenti učí od těch nejlepších, získají špičkové know-how a osvojují si ty nejmodernější technologie. Navíc nemusí nic platit – naopak. Se všemi totiž do budoucna počítáme, takže už během studia dostávají mzdové ohodnocení a po absolvování mohou plynule nastoupit na projekty a dále se rozvíjet.

Momentálně se budou spouštět dvě akademie – jedna pro vývojáře a druhá pro budoucí designéry/analytiky. Co se v nich lidé naučí?

Výuka je maximálně praktická. Důležitou součástí každého programu je práce s našimi technologiemi. V tom vývojářském bloku si studenti a studentky osvojí hlavně JavaScript, React, Node.js, Git nebo Mongo DB a v designérském se zase naučí základy modelování, čtení designu nebo jak vytvořit návrh. Oba tyto programy běží současně a ke konci se pak obsahově propojí.

Jak to myslíš?

Každá Hatchery je totiž zakončena třídenním online workshopem. Konkrétně u těchto dvou spolupracují během závěrečného workshopu budoucí vývojáři a vývojářky s budoucími designery či designérkami. Funguje to tak, že během těch předchozích týdnů, kdy Hatchery běží, designéři a designérky vytváří podklady, které pak vývojáři či vývojářky zpracovávají a na finálním workshopu jednotlivé týmy překlápí design ve vývoj. Například podle designérských návrhů musí vyvinout registr lodí v přístavu nebo třeba registrační systém v knihovně. Na tomto výstupu se tedy ukáže, zda pochopili backend i frontend.

To zní poměrně náročně…

Jsou to jednoduché aplikace, ale pravdou je, že Unicorn Hatchery je dost intenzivní program, který vyžaduje i nějaké to samostudium. Proto máme nastavený strop 15 lidí v jedné akademii. Kdyby jich bylo více, nemohli bychom se každému dostatečně věnovat.

Můžeš popsat, jak vypadá typický den studentů Unicorn Hatchery?

Hatchery probíhá online a je to vlastně koncipované jako workshop. Studenti si ráno s lektorem řeknou, čemu se budou v ten den věnovat a co si mají nastudovat. Po obědě začíná praktická část, kdy studenti dostanou už konkrétní zadání. Po celou dobu mají k dispozici lektora nebo lektorku, kteří s nimi během dne komunikují a pomáhají pokud si s něčím neví rady.

Mohou se do Unicorn Hatchery přihlásit i lidé, kteří nemají žádné IT zkušenosti?

Samozřejmě je lepší, když má člověk alespoň minimální znalosti, ale není to podmínka. Měli jsme v jednom běhu jak vývojáře, tak maminku po mateřské, která s IT neměla žádné jiné zkušenosti. Hlavní je, abychom viděli, že má člověk chuť a zápal. Výhodou této akademie je, že se každému studentovi a studentce můžeme opravdu věnovat.

Zdroj: Unicorn a.s.

Co je tedy nejdůležitější? S čím by lidé měli počítat a na co by se měli připravit?

Nejhorší je, když jsou studenti pasivní. Na začátku každé akademie je proto upozorňujeme, že před sebou mají intenzivní program, který může být poměrně náročný. Navíc jednotlivé lekce a úkoly na sebe navazují. Na Hatchery se studenti neučí nic zbytečně. Získané vědomosti totiž zužitkují na reálných projektech, a je proto velmi důležité, aby se nebáli zeptat, když jim něco není jasné.

Mají k dispozici i nějaké studijní materiály?

Samozřejmě. Vedle knih máme ještě online kurzy. Všechny studijní materiály navíc pravidelně aktualizujeme a upravujeme tak, aby byly co nejvíce k užitku. Myslím, že se nám to daří dobře, a to i díky zpětné vazbě, kterou dostáváme.

Najdou všichni absolventi Unicorn Hatchery uplatnění?

Ano, nejčastěji nastupují na projekt k nám. To je také hlavní důvod, proč jsme tuto akademii zavedli. Pro některé juniory a juniorky může být obtížné naučit se pracovat s novými technologiemi a ještě se k tomu seznamovat s konkrétním projektem. Na Unicorn Hatchery se proto soustředíme právě na IT základy a práci s našimi technologiemi. Když pak absolventky a absolventi nastoupí, tak všechny technologie už znají a mohou se rovnou seznamovat s projektem. Řekl bych, že v tom je největší přidaná hodnota.

---

Máte zájem o Unicorn Hatchery? V současné době je možné hlásit se na dvě akademie - 27. 3. začíná Unicorn Hatchery pro vývojáře nebo vývojářky a 3. 4. zase startuje Unicorn Hatchery pro budoucí analytiky či analytičky. V průběhu roku se však budou otevírat i další běhy. Stačí sledovat web Unicorn Hatchery, kde najdete všechny informace.

