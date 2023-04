Možnost pracovat na zajímavých projektech, kariérně růst, ale zároveň mít i dostatečnou flexibilitu, abyste práci skloubili s rodinou a koníčky? To vše a mnohem více najdete v brněnském KBC Global Services.

Skvělá práce není mýtus. Najděte ji v KBC | Foto: KBC Global Services Czech Branch

V pozadí banky

KBC Global Services je součástí skupiny KBC, která spojuje banky a pojišťovny v Belgii, Bulharsku, České republice, Maďarsku a Slovensku. Jejich klienty jsou právě jednotliví členové skupiny a stručně řečeno dělají vše, co se děje v pozadí banky. Člověk u nich má možnost nahlédnout do procesů, ke kterým by se jen tak nedostal, a přitom nemusí pracovat přímo v bance. V roce 2011 otevřelo KBC v Brně centrum sdílených služeb a dnes zaměstnávají téměř 1 200 lidí. Narůstající počet aktivit přinesl i potřebu otevřít druhou pobočku, a to se stalo v roce 2019 ve Varně, v Bulharsku.

Parta mladých lidí

A co teda dělají? Vlastně všechno. KBC Global Services jsou parta mladých lidí, kterou tvoří jak čerství absolventi, tak i zkušení kolegové. Jmenujte jakoukoliv aktivitu a s největší pravděpodobností na ní pracují. Operační rizika, mezinárodní platby, faktury, finanční trhy, cenné papíry, pojišťovnictví, úvěry nebo třeba něco, co by člověk právě u nich očekával méně - testování bankovních aplikací nebo robotika. Pokud mají banky přicházet s inovativními řešeními pro klienty, tak u KBC Global Services to musí šlapat a musí být stále o několik kroků napřed.

Není to jenom o práci

Kultura, kterou si zde hýčkají, nahrává těm, kteří očekávají něco víc než odsedět si osmičku. Ať už jde o vlastní rozvoj, jednoduchost interních rotací nebo přehled o dění ve firmě. Snaží se vycházet vstříc všem, ať už jde o nastávající maminky a rodiče, či studenty. Velké množství toho, co se v KBC Global Services děje, je zásluhou lidí – dobrovolníků. Řada z nich se stala součástí některé z jejich komunit, kde se věnují dalším aktivitám nad rámec své běžné pracovní náplně a realizují se v oblasti, která je zajímá. Největší tradici má u nich Fun Committee, která organizuje firemní eventy, ale oblíbená je také skupina, která se věnuje CSR aktivitám. V KBC je to zkrátka o lidech.

Zdroj: KBC Global Services Czech Branch

