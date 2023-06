Na cestě do práce cítíte v autobusu dovolenkovou náladu, vaši spolucestující jsou příjemně naladění a vy si říkáte, že jste možná právě na jejich let zajistili palubní průvodčí, školili pilota, zkontrolovali motory, zajistili občerstvení nebo zprostředkovali pronájem letadla jimi vybrané cestovní kanceláři.

Jsme stabilním zaměstnavatelem

Kdo „přičichl“ k letectví už jen nerad z tohoto atraktivního prostředí odchází. Jsme tu už 26 let a mnoho našich zaměstnanců je s námi 15 – 20 let nebo dokonce od samého začátku.

Od šroubku až do oblak: ve Smartwings si zajišťujeme technickou údržbu naší flotily čítající 40 letadel (Boeing B737 – 800, B737 MAX 8, B737 – 700, B737 – 900ER, Cessna Citation Longitude a Cessna Citation Sovereign) a zajišťujeme letecký personál pro naše základny v šesti zemích, tedy asi 900 palubních průvodčích a 400 pilotů.

Poskytujeme pravidelné lety, charterové lety, soukromé lety kategorie business jet a také ACMI leasing, což je dohoda mezi dvěma leteckými společnostmi, z nichž jedna druhé poskytuje letadla, posádku, údržbu a pojištění. Vyšleme tak například naše letadlo s posádkou a techniky na šest týdnů do Kanady.

V loňském roce zajišťovaly Smartwings kromě pravidelných a charterových letů také velké množství speciálních letů pro mezinárodní firmy, sportovní či humanitární organizace. V lednu 2022 Smartwings jako vůbec první letecká společnost na světě přistála s letounem Boeing 737 MAX na Antarktidě. Za jižní polární kruh loni uskutečnila celkem 4 lety.

Zaměstnanecké letenky jsou přitažlivým benefitem

Práce v letecké společnosti je naplněním pro toho, kdo má občas rád hlavu v oblacích a kdo rád poznává nové kraje. Naši zaměstnanci se díky benefitu stand-by letenky mohou se svými nejbližšími podívat nejen do našich pravidelných destinací, ale mohou využívat i lety mnoha dalších leteckých společností. Mohou tak obletět svět za letištní poplatky. K tomu mají pět týdnů dovolené, sick days, příspěvek na stravování, Multisport kartu a další benefity.

Jsme otevření vnitřní mobilitě

Když zaměstnanec zjistí, že jej na současné pozici už nic nepřekvapí, a usoudí, že je čas posunout se, jsme připraveni probrat další možnosti spolupráce, ať už jde o přechod na jiné oddělení, nebo také změnu úvazku. Zaměstnanci tak mohou elegantně projít různými pozicemi napříč společností a ponechat si svěží pohled na svou práci.

