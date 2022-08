Lidé jsou nejdůležitější ingrediencí úspěšné firmy. Nechte se inspirovat českou softwarovou společností Unicorn.

Co znamená pracovat v největší softwarové společnosti v Česku? Především možnost podílet se na projektech, které mají smysl, a neustále se posouvat kupředu. Unicorn je česká společnost, která poskytuje robustní informační systémy a řešení. Založil ji podnikatel Vladimír Kovář v roce 1990. Dnes má více než 2 500 spolupracovníků a 25 vývojových center v 6 zemích Evropy.

Unicorn razí heslo, že není potřeba mít spolupracovníky v pobočkách ve velkých městech, ale mnohem efektivnější je vozit práci za lidmi do regionů. To vytváří rodinnou atmosféru a možnost práce pod hlavičkou renomované společnosti se silným zázemím ve svém rodném městě.

Jen ve východních Čechách najdeme pobočky hned ve 4 městech a Česká Třebová je jedním z nich. Služebně se řadí k nejmladším, protože byla otevřena v dubnu 2019. Ve městě se však rychle zabydlela a dnes se tu desítky spolupracovníků podílí na významných energetických projektech.

„Všichni se tu známe a jsme si velmi blízcí. Společně sportujeme a teď v létě jezdíme třeba kolech,“ říká Kateřina Smrčková, která v Unicornu pracuje rok. Dříve se pohybovala v oblasti vzdělávání, ale rozhodla se pro změnu. „Objednala jsem se na kurz softwarového testování, získala certifikát, a to mi dodalo odvahu,“ vzpomíná rodačka z České Třebové. Unicorn dlouhodobě podporuje lidi, kteří mají touhu na sobě pracovat, a je připraven jim nabídnout vše, aby se rozvíjeli. Nabídka na místo v IT na sebe tak nenechala dlouho čekat, a přestože Kateřina neměla dlouholeté zkušenosti, dnes pracuje jako testerka a analytička. „Toho si na Unicornu velmi vážím, že mi dal příležitost poprvé si vyzkoušet analytickou pozici,“ říká.

Vlastní vzdělávací systém

Dobří ajťáci jsou pro společnosti nepostradatelní. Proto se Unicorn soustředí na systematické vzdělávání spolupracovníků, a to v rámci vlastního vzdělávacího systému Top Gun. Kateřina takto absolvovala školení o základních principech obchodování s elektřinou, plynem a základech elektromobility. „Líbí se mi, že se školení zaměřuje nejen na technickou část, ale i na to, abychom o daném odvětví věděli co nejvíce,“ doplňuje Kateřina.

Stejně tak Unicorn spolupracuje i se školami. Na Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová pořádá pravidelné přednášky a v minulosti i kroužek programování webových aplikací. Není tedy překvapením, že někteří studenti pak přichází do Unicornu na brigádu nebo stáž.

Kariérní růst dle preferencí

Podobně se do firmy dostal Viktor Pešek, který v Unicornu pracuje od roku 2018. Tehdy studoval aplikovanou informatiku na Fakultě informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové, se kterou Unicorn také spolupracuje. „V rámci této spolupráce Unicorn zveřejňuje témata pro bakalářky a já si jedno z nich vybral,“ popisuje.

Na základě toho dostal nabídku na poloviční úvazek jako servisní pracovník na projekt AMICA, což je systém, který každý den počítal stabilitu energetické sítě v rámci Evropy. „Naučil jsem se vše, co je nutné pro provozování systémů jak v cloudovém prostředí, tak ve starší architektuře,” říká. Studium úspěšně dokončil a od roku 2021 už pracuje na full-time. Podílí na energetických projektech MARI a LIBRA, což jsou systémy obchodující s regulačními energiemi. Do budoucna by se rád zlepšil v programování a vývoji nových systémů. Což je možné právě v rámci vzdělávacího systému Top Gun, který nabízí přesně takové kurzy. Viktor za sebou má už první školení o praktickém využití návrhových vzorů pro tvorbu informačního systému.

Informační technologie se každým rokem posouvají neuvěřitelným tempem vpřed a přináší s sebou nové příležitosti na trhu práce. Unicorn drží krok a svým spolupracovníkům poskytuje nejen lokální pobočky s rodinnou atmosférou, ale i možnost neustále na sobě pracovat a posouvat se podle svých možností a preferencí.

