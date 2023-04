SpofaDental a. s. je součástí globální rodiny Envista, která zastřešuje mimo jiné společnosti Metrex, Dexis, Ormco nebo Nobel Biocare. Korporace Envista, sídlící v Kalifornii, Los Angeles (Brea) má pod sebou v jednotlivých entitách 12 tisíc zaměstnanců ve 140 zemích po celém světě.

Produkce české pobočky, která je soustředěna do závodu v Jičíně, zahrnuje široké portfolio dentálních výrobků pro zubní ordinace a laboratoře. Výkladní skříní je značka Kerr. Výrobky společnost SpofaDental prodává prostřednictvím sítě v 60 zemích světa. Převážná část produkce směřuje ze sedmdesáti procent do zemí Evropské unie a zbytek do Severní Ameriky.



"Naše společnost se hlásí k hodnotám, které jsou obsažené anglické zkratce CIRCLE (Kruh) a vyjadřují orientaci na zákazníka (Customer Centricity), inovace (Innovation), respekt (Respect), neustále zlepšování (Continuos Improvement) a vedení (Leadership). Naší strategií je být partnerem zubních profesionálů a aktivně využívat všechny pracovní postupy (klinické testy, diagnostiku, plánování a provádění léčby), které vedou k rychlejší, přesnější a méně bolestivé léčbě každého pacienta. Cílem společnosti je zkrátka rozšířit a zkvalitnit přístup k dentální léčbě jako takové", uvádí víceprezdent Kerr Petr Švec.

SpofaDental zaměstnává v Jičíně 285 pracovníků, z toho 160 přímo ve výrobě. Přes 50 zaměstnanců, kteří pracují v share service, odpovídá za fakturace pro všechny sestry společnosti v Evropě. Za uplynulých pět let narostl, zejména ve výrobě počet zaměstnanců o pět desítek. Za navýšením stojí nové projekty, které se do Česka přestěhovaly ze zahraničních sesterských závodů Pracovníci společnosti se byli s výrobu seznámit přímo v konkrétních závodech. V současnosti jsou již výrobní procesy zvalidovány a výroba probíhá v jičínském závodě.

Historie společnosti SpofaDental navazuje na tradici české dentální výroby z třicátých let minulého století. Po válce výroba pokračovala a v sedmdesátých letech se stala SpofaDental nejvýznamnějším výrobcem nekovových dentálních materiálů v Československu. Důležitým mezníkem je rok 1989, kdy vznikl státní podnik, který se v roce 1994 transformoval na akciovou společnost.

Jičínský závod si postupně vybudoval klíčovou pozici mezi výrobními závody v rámci celé korporace Envista. Investice, které společnost v poslední době realizovala, směřovaly jak do rozšíření semiautomatizace výrobních zařízení, tak i do zlepšení pracovního prostředí.

Další finanční prostředky proudí do motivace a výběru zaměstnanců, tréninků a školení. "Stále hledáme nové pozice, SpofaDental je stabilní společností, inovuje a rozšiřuje se. Každoročně děláme průzkumy spokojenosti, v nichž zaměstnanci oceňují naši společnost v mnoha faktorech (jak si vede navenek, spokojenost s prostředím, vedením), a které vyznívají velice příznivě. To je také důvodem prakticky nulové fluktuace našich zaměstnanců. O spokojenosti zaměstnanců vypovídá rovněž to, že trvání pracovních poměrů jednotlivých zaměstnanců je u nás v porovnání s ostatními zaměstnavateli v regionu jedno z nejdelších a pracovní fluktuace téměř nulová" uvádí Petr Švec.

Aktuálně buduje společnost Envista novou entitu ve Dvoře Králové nad Labem, kde se připravuje výroba neviditelných rovnátek Spark. Výroba se rozběhne už letos.

