Ukazuje se, že IT je jeden z nejatraktivnějších oborů. Dokazuje to průzkum z minulého roku, který provedla agentura Randstad Employer Brand Research.

Pokud i vy přemýšlíte o práci v IT a hledáte společnost, kde se budete rozvíjet, zbystřete. Největší česká softwarová firma Unicorn, která má svoji pobočku i v Plzni, nabízí spoustu volných pozic nejen čerstvým absolventům.

Největší českou IT firmou je Unicorn, kterou v roce 1990 založil úspěšný podnikatel Vladimír Kovář. Malá firma se postupně rozrostla ve společnost evropského formátu a dnes má v šesti zemích Evropy přes 2 500 spolupracovníků a 25 vývojových center. Jedno z nich najdeme i v Plzni, kde Unicorn funguje od roku 2005.

Ve čtvrtém největším českém městě se pracuje hlavně na energetických projektech významných pro celou Evropu. Společnost zde vyvíjí například systémy fungující na platformě DAMAS, které využívají poskytovatelé elektrických přenosových soustav. Software jim pomáhá řídit a organizovat obchodování s energiemi. „Naším úkolem je tyto systémy zdokonalovat a rozvíjet,“ říká Jiří Kurc, ředitel realizační divize, jenž má DAMAS na starosti. Tým, který na projektu pracuje, se stále rozšiřuje, a vzniká tak spousta příležitostí nejen pro čerstvé absolventy.

Momentálně je možné nastoupit třeba na pozici .NET developera a mít na starosti implementaci nových platformních požadavků. Hledáme zde i juniory, což potěší hlavně IT nováčky, pro něž to může být skvělým odrazovým můstkem. „Vzhledem k velikosti projektu kooperuje na dodávce systému velký tým a je možné tu získat opravdu zajímavé zkušenosti. Většina lidí v Unicornu, včetně mě, začínala na obdobné pozici a postupně jsme se vypracovali,“ doplňuje Jiří.

Coby čerstvý absolvent nastoupil Jiří do firmy v roce 2007 jako vývojář junior. „Byl jsem tenkrát introvert, který uměl trošku programovat,“ vzpomíná. Postupně však zjistil, že kariéra vývojáře pro něj není to pravé, a začal se věnovat projektovému řízení. Netrvalo dlouho a Jiří se přesunul do role projektového manažera. Na této pozici zůstal osm let, než se stal ředitelem realizační divize.

Šance pro nováčky

Společnost přitom nehledá jenom holky a kluky z vývoje, ale dává šance i lidem z oblasti analýzy nebo testování. „Unicorn dělá spoustu větších i menších projektů. Díky tomu je tu možnost zkusit si různé pozice a postupně se najít,“ říká Jiří. Zajímavý je i individuální přístup k jednotlivcům. Unicorn se zaměřuje na to, aby každý rostl podle svých schopností a požadavků. To se netýká pouze programátorů. Všichni spolupracovníci absolvují pravidelné individuální pohovory, kde rozebírají svůj další možný kariérní růst.

Možnost růst a rozvíjet se však není jediným plusem, který Unicorn nabízí. Konkrétně pobočka v Plzni se pyšní skvělým kolektivem. „Vím, že to bude znít jako klišé, ale nebojím se říct, že tu máme opravdu rodinnou atmosféru. Na nic si nehrajeme a můžeme se o sebe navzájem opřít. Když vidíme, že je někde problém, řešíme ho hned,“ říká Jiří. Plzeňáci se pravidelně potkávají na akcích, jež jsou pro tuto pobočku typické. Jde třeba o firemní snídaně, tradiční sportovní dny nebo oblíbený vánoční večírek.

Stejně tak je možné využít firemní apartmány v Řecku, Chorvatsku nebo v Česku. Ti aktivnější se mohou přihlásit na windsurfing camp. „Firemní benefity, které máme, jsou fajn. Sám jezdím na windsurfing na Karpathos,“ říká Jiří.

Co tedy stojí za úspěchem Unicornu? Jsou to především jeho lidé. Právě proto se firma zaměřuje na přátelské a motivující prostředí, kde mají pracovníci šanci neustále se zlepšovat a růst.

Unicorn a.s.

pobočka v Plzni: Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň https://goo.gl/maps/8edW1yAAmQBtmPPd6