Unicorn je česká IT společnost, která je na trhu už 32 let a vyrábí software pro klienty z celého světa.

Foto: Unicorn a.s.

Přes 2 500 spolupracovníků, 6 zemí, 25 vývojových center a obrat více než 5,5 miliard korun. Nahlédněte pod pokličku Unicornu – jedné z nejúspěšnějších IT firem v Česku. Založena byla v roce 1990 a od té doby stále roste.V roce 2005 vznikla pobočka v Plzni, kde se téměř 150 pracovníků podílí na významných projektech převážně z oblasti energetiky a bankovnictví. Patří mezi ně například aplikace Inca, která je nezbytná pro přenos elektrické energie z Evropy na Britské ostrovy. Tento dispečerský systém řídí vysokonapěťové podmořské kabely a umožňuje monitoring jejich stavu v reálném čase.„Bez nadsázky můžeme říct, že v Plzni spolupracujeme na energetické stabilitě celé Velké Británie,“ říká Senior Consultant Jan Froněk. Plzeň má pod palcem nejen energetiku, ale také oblast bankovnictví. Řeč je o pobočkovém systému Komerční banky, se kterou Unicorn spolupracuje už více jak 20 let. Tento systém se nazývá TSS a slouží k obsluze retailových zákazníků a malých podniků.

Vzdělávání a možnost na sobě pracovat

Vývoj softwaru je týmová práce, a proto je důležité, aby byli spolupracovníci spokojeni. Unicorn nabízí nejen stabilní pracovní zázemí, ale především celou řadu nadstandardních podmínek. Ať už se jedná o kariérní možnosti, rekreaci, firemní akce a mnoho dalších firemních plusů, benefitů a výhod. IT je odvětví, které se neustálé mění, a proto je důležité umět se rychle adaptovat a stále se vzdělávat. V tomto směru nabízí Unicorn opravdu širokou škálu možností. Každý spolupracovník má tzv. kmotra, který ho provází jeho kariérou a je jakýmsi mentorem. „Kmotr rozpozná talent a potenciál svých svěřenců a pomáhá jim definovat vlastní rozvojový plán,“ vysvětluje HR ředitel Václav Žárský. Tím naráží na pravidelné kariérní pohovory, kde se probírá spokojenost pracovníků a kariérní posun. Pokud chcete nastartovat svou kariéru v IT, nemusí být zrovna IT guru. V Unicornu stačí základní znalost, týmový duch a především chuť na sobě pracovat. O zbytek se postará akademie Unicorn Hatchery. Tento měsíční program nováčky naučí vše potřebné pro začátek jejich kariéry. Po úspěšném absolvování jsou spolupracovníci alokování do týmů, kde pracují na reálných IT projektech. Takto se do Unicornu dostal i Václav Šíma, který už rok pracuje jako Full-stack programátor. „Hatchery byla super příprava pro práci na reálném projektu. Obecně bych Unicorn doporučil každému, kdo se chce realizovat v IT. Nejvíce oceňuji vstřícnost a flexibilní pracovní dobu,“ říká. IT je oblast, kde dobrých pracovníků není nikdy dost. Pokud k tomu máte i jistotu stabilní společnosti, která vám umožní neustále na sobě pracovat, máte vyhráno.

Zdroj: Unicorn a.s.

Unicorn a.s.

pobočka v Plzni: Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň https://goo.gl/maps/1Vd3m79UJtEeFnE9A