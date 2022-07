Enteria holding spojuje české stavební společnosti s celkovým ročním obratem 6,5 miliard Kč a 1200 zaměstnanci.

Foto: Hroší stavby Morava a.s.

Stavební skupina enteria je synergie společností, které jsou založené na rozumné a reálné strategii, vzájemné důvěře, přímé komunikaci a kvalitní spolupráci již 13 let. Společně tvoří jednu Velkou Partu www.velkaparta.cz.

Jsme jedním z největších českých stavebních holdingů s historií a zkušenostmi ve stavebnictví od roku 1994, kdy byla založena naše největší dceřinka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. HanušoviceZdroj: Hroší stavby Morava a.s.

Holding se zaměřuje na celou škálu produktů. Jsou to pozemní, železniční, mostní, silniční, inženýrské stavby i projekční činnost a také oblast developerských projektů. Na Moravě se specializujeme i na vývoj zabezpečovací a řídící techniky pro kolejovou dopravu.

Součástí holdingu enteria jsou prosperující stavební společnosti s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oboru. Mezi dceřiné společnosti patří Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., MARHOLD a.s., KVIS Pardubice a.s., Hrochostroj a.s., INSTAV Hlinsko a.s., TORAMOS s.r.o. a na Olomoucku významná stavební společnost Hroší stavby Morava a.s. a další.

II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek BZdroj: Hroší stavby Morava a.s.

Moravu vnímáme jako perspektivním regionem s velkým potenciálem pro růst. Máme nové zázemí v Brně a připravujeme také významné investice do lidí a technologií. Potřebujeme jak zkušené techniky, tak šikovné dělníky.

Mezi naše významné stavby, které nyní realizujeme patří: Modernizace železničního uzlu Pardubice, rekonstrukce Winternitzových automatických mlýnů, Rekonstrukce Výpravní budovy pardubického nádraží, realizace developerského projektu Byty Prokopka, rekonstrukce mostu dálnice D35 a rozsáhlá rekonstrukce mostu v Litovli na silnici II/449.

To vše budujeme jen díky kvalitnímu personálu.

II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek BZdroj: Hroší stavby Morava a.s.

Víme, že lidé tvoří firmu a firma tvoří lidi, a proto život v holdingu není jen obyčejnou pracovní povinností. Je to rodina a také Velká Parta.

Pokud se i Vy chcete stát součástí silného holdingu a zároveň naší Velké Party, podívejte se na otevřené pracovní pozice na www.velkaparta.cz.

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Olomouc - Holice 779 00