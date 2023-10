Enteria a.s. spojuje 12 českých společností,

enteria a.s. | Foto: enteria a.s.

zaměřujících se na různé oblasti stavební činnosti, s celkovým ročním obratem 6,5 miliard Kč a 1200 zaměstnanci. Stavební skupina enteria je synergie společností, které jsou založené na rozumné a reálné strategii, vzájemné důvěře, přímé komunikaci a kvalitní spolupráci již 14 let. Společně tvoří jednu Velkou Partu www.velkaparta.cz.

Jsme jedním z největších českých stavebních holdingů. V rámci České republiky zaujímáme pozici top 10 na stavebním trhu. Jsme silná a stabilní společnost s historií a zkušenostmi ve stavebním oboru již od roku 1994, kdy byla založena naše největší dceřinka Chládek a Tintěra, Pardubice.

Důležité je, že holding nestojí na jednom, ale na celé škále produktů, ať jsou to pozemní, železniční, mostní, silniční a inženýrské stavby nebo i projekční a developerská činnost. Díky tomu tvoří ideální seskupení pro realizaci projektů ve všech oblastech stavitelství a nabízí pestrou škálu uplatnění se stabilním zázemím a možností kariérního růstu.

Součástí holdingu enteria jsou prosperující stavební společnosti s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oboru. Mezi dceřiné společnosti patří Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Marhold a.s., KVIS Pardubice, Hrochostroj a.s., INSTAV Hlinsko a.s., Obalovna Chvaletice a.s., Systémové bednění s.r.o., TORAMOS s.r.o., na Olomoucku významná stavební společnost Hroší stavby Morava a.s. a další.

Mezi naše významné stavby, které jsme v poslední době realizovali a v současnosti realizujeme patří například: nový železniční most u Parama,

rekonstrukce pavilonu psychiatrie Pardubické nemocnice,

rekonstrukce Obchodního domu Tesco

a nyní probíhající stavební práce na Modernizaci dopravního uzlu Pardubice včetně Výpravní budovy,

kde se účastní několik firem z holdingu enteria, a končící rekonstrukce Automatických Mlýnů.

Zakázky, na kterých se podílíme, bychom nemohli realizovat bez kvalitního personálu, a to si dobře uvědomujeme.

Hodnoty jako vzájemný respekt, uznání, přátelský přístup a odpovídající ohodnocení jsou uznávané v holdingu enteria již od jejího založení. Všechny dceřinky vnímají, že lidé tvoří firmu a firma tvoří lidi, a proto život v holdingu není jen obyčejnou pracovní povinností. Je to rodina a taky Velká Parta.

Pokud i Vy se chcete stát součástí Velké Party, podívejte se na otevřené pracovní pozice na www.velkaparta.cz.

