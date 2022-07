V jubilejním, dvacátém, ročníku soutěže Zaměstnavatel roku, zvítězil Streicher Plzeň – odnesl si krásné, první místo. Vedle této prestižní ceny společnost získala letos i cenu za Mamma/Parent friendly – společnost přátelskou k rodině.

Foto: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

„Jsme pyšni na to, že naše premiéra přinesla hned první místo. Dostali jsme se před velká jména společností z celého plzeňského kraje a to nás moc těší. Dokazuje to, že péče o naše zaměstnance je opravdu na vysoké úrovni,“ shodují se Lumír Vágner a Jiří Lopata, jednatelé společnosti.

Strojírenská a stavební společnost Streicher, sídlící ve Štěnovicích u Plzně je ve svých oborech mezinárodní stálicí. Společně se základnou MAX STREICHER v německém Deggendorfu se výrazně podílí na skladbě českého i zahraničního trhu. S aktuální nabídkou volných pracovních míst nabízí možnost rozvoje pro tyto pozice:

o Výpočtář

o Praktikant do strategického nákupu

o Vakuový specialista

o Svářeč

o Frézař

o Zámečník

o Tryskač

Více informací o volných pozicích naleznete na www.streicher-machinery.cz

Sledujete nás na Facebooku, Instagramu a na LinkedInu

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

K Lomu 426

33209 Štěnovice

Zdroj: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň