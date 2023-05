Téměř 12 000 studentů vysokých škol, kteří hlasovali v prestižní soutěži TOP Zaměstnavatelé, zvolilo ČEZ nejžádanějším zaměstnavatelem roku 2023. V rámci největší ankety svého druhu v Česku si vysokoškoláci vybírají mezi firmami, kam by po skončení studia šli nejraději pracovat. ČEZ u vysokoškolských studentů zvítězil již počtvrté za sebou.

Anketa TOP Zaměstnavatelé pravidelně sonduje, kam by nejraději šli po škole pracovat čeští vysokoškoláci. Energetika, a zvláště ta v podání Skupiny ČEZ, je v posledních letech velkým tahákem.

ČEZ letos získal absolutně nejvyšší počet hlasů již počtvrté v řadě. Navíc bodoval i ve dvou dalších kategoriích: s přehledem zvítězil rovněž v profilové soutěži Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl a jasnou volbou je rovněž pro studenty technických oborů.

„Energetika je v posledním roce a půl jedním z klíčových témat nejen na české ale na celoevropské úrovni. ČEZ se přirozeně angažuje ve všech aktivitách kolem bezpečnosti dodávek, energetické soběstačnosti, dekarbonizace, úspor, ale i v digitalizaci energetiky nebo v moderních technologiích. Jsme rádi, že mladí lidé vidí v oboru budoucnost a že si přejí jeho podobu utvářet v našich řadách,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Pro ČEZ jsou univerzitně vzdělaní pracovníci klíčoví, tvoří přes 35 % zaměstnanců. Ještě vyšší podíl vysokoškoláků mají jaderné elektrárny, tam dosahuje téměř 54 %. Právě do jaderné oblasti plánuje ČEZ v příštích letech nabrat tisíce nových zaměstnanců, a to jak do stávajících jaderných zdrojů, tak do týmů, které budou rozvíjet nové jaderné zdroje – nový blok v Dukovanech, či malé modulární reaktory.

„Se studenty jsme v kontaktu často již od střední školy a připravujeme pro ně řadu programů a akcí, kde si mohou energetiku „osahat“ přímo v provozu, nebo se osobně potkat se špičkovými odborníky. Tento přístup se nám dlouhodobě vyplácí. V loňském roce se nám podařilo přilákat více vysokoškoláků, tvořili bezmála 40 % všech nově příchozích,“ říká personální ředitel ČEZ Josef Lejček.

ČEZ chce také nalákat do energetiky více žen. V současnosti jich pracuje ve Skupině ČEZ 21 %. Společnost ale doufá, že se tento podíl bude postupně navyšovat.

