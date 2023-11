STV Technology s.r.o. slaví úspěch na nejnáročnějším trhu na světě, ve Spojených státech. Staňte se naší součástí!

V areálu Poličských strojíren vznikají nejen pistolové náboje ráže 9 mm pro civilní a sportovní využití, které si prorazily cestu až do Spojených států – největší a nejnáročnější trh v oboru. Předčit konkurenci je zde možné jedině důrazem na maximální kvalitu, která je v STV Technolgy s.r.o. nekompromisní. Měsíčně naše moderní linka vyrobí přes tři miliony těchto nábojů.

I přes svůj úspěch STV Technology je relativně mladá firma, založena byla teprve v roce 2016. Může se však spolehnout na silné zázemí silné průmyslové skupiny, je totiž jednou ze společností spadajících do holdingu STV INVEST a.s. Ta sdružuje řadu firem z oblasti strojírenství, či zbrojního průmyslu, které své výrobky dodávají do celého světa a jsou mimo jiné prověřenými dodavateli například Armády ČR i ozbrojených složek dalších států NATO.

Vzhledem k obrovskému zájmu o produkci společnost investuje stovky milionů korun do dalšího rozšíření. Na jeho konci bude navýšení výroby co do objemu, tak i počtu ráží. Za tímto účelem jsme se přestěhovali do nové prostornější haly a v řádu měsíců přibude i nejmodernější strojové vybavení.

Náš úspěch by samozřejmě nebyl možný bez týmu kvalitních zaměstnanců. Těch nyní v STV Technology s.r.o. pracuje téměř ke dvěma stům. Zakládáme si na velmi nízké fluktuaci našich zaměstnanců, kterým se neustále snažíme zlepšovat pracovní podmínky, včetně finančního ohodnocení. S plánovaným navýšením výroby potřebujeme náš tým ještě rozšířit. Důležitá je pro nás spolehlivost a chuť stát se součástí rostoucí a celosvětově úspěšné společnosti.

Pokud hledáte stabilní práci v zajímavém oboru i prostředí, podívejte se na naše náborové stránky www.stvgroup.cz,kde najdete všechny aktuálně volné pozice nejen v naší společnosti, ale i v našich dalších sesterských společnostech.

