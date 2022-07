V letošním roce slaví společnost Tenneco CA Czech Republic s.r.o. zabývající se výrobou výfukových systémů 10 let existence nového závodu v Hodkovicích nad Mohelkou. Historie výroby výfuků v Hodkovicích ovšem začala již v roce 1996, kdy tehdejší závod Ateso koupila americká společnost Tenneco.

Vizí společnosti je dodávat na trh výrobky pro bezpečnější jízdu a čistší a tišší provoz – to vše za podmínek ekologicky šetrné výroby. Mezi zákazníky patří řada automobilek v České republice i v zahraničí, díly vyráběné dle zákaznických požadavků a v nejvyšší kvalitě tak putují třeba do mladoboleslavské Škoda Auto, firmy Jaguar Land Rover ve Velké Británii a na Slovensku, do německého Volkswagenu nebo do společnosti Daimler v Maďarsku.

V současné době má Tenneco 220 zaměstnanců ve výrobě, skladu i kancelářích. V letošním roce probíhá nábor pro nové projekty. Pozice jsou vhodné jak pro zkušené zaměstnance, tak pro absolventy – zejména pozice strojírenský dělník a svářeč.

„Kvalita našich výrobků je pro nás prioritou a samozřejmě bez kvalifikovaných a spokojených zaměstnanců bychom tohoto cíle nemohli nikdy dosáhnout. Velmi si ceníme práce našich kolegů a snažíme se jim vytvářet co nejlepší pracovní podmínky“ říká Ing. Petr Martínek, ředitel závodu. Tenneco nabízí nejen moderní prostředí nového závodu, ale také řadu benefitů a dalších aktivit. Od minulého roku probíhá v závodě program s názvem Zdravý tým zaměřený na zdravý životní styl. V rámci toho programu mají například zaměstnanci na pracovišti k dispozici ovoce zdarma nebo mohou navštěvovat firemní posilovnu. Ta vznikla díky iniciativě samotných zaměstnanců. Tradiční akcí je také nohejbalový turnaj a řada dalších sportovních aktivit.

Za svůj přístup k zaměstnancům získala společnost v letošním roce ocenění Sodexo Zaměstnavatel regionu do 500 zaměstnanců v Libereckém kraji a také titul Podnik podporující zdraví.

„Velice mě potěšilo, že Tenneco získalo ocenění Zaměstnavatel regionu a myslím si, že po právu. I když počtem zaměstnanců je to již firma střední velikosti, přístup ke každému zaměstnanci je zde opravdu osobní“ říká Jiří Ludvík, svářeč.

Společnost Tenneco klade důraz na rozvoj lokality, ve které působí (tradičně se například zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko), podporuje různé charitativní organizace (Šance zvířatům, Rolinka) a dobrovolnickou činnost zaměstnanců.

V září je naplánován Den otevřených dveří, kde návštěvníky čeká prohlídka výroby a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Pokud tedy chcete vidět, jak vypadá proces výroby výfukového systému, přijďte se podívat 17.9. do Hodkovic nad Mohelkou.

Bližší informace o závodu naleznete na https://tenneco.jobs.cz/clean-air-vyroba-vyfuku/

