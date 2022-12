Co by měla firma udělat, aby si zajistila špičkové talenty a udržela si je? Inspirací může být česká IT společnost Unicorn. Ta své lidi podporuje a vytváří jim kariérní cestu tak, aby odrážela jejich profesní cíle.

Hana Jančíková | Foto: Unicorn

Předpokladem k dosažení úspěchu je vynaložit úsilí správným směrem. V softwarové společnosti Unicorn ví jak na to. Příkladem může být kariérní příběh Hany Jančíkové, regionální HR manažerky, která v Unicornu pracuje přes 16 let.

„Vždy mě lákala práce v oblasti personálního oddělení,“ říká Hana, která pracuje na hradecké pobočce. Ve společnosti Unicorn začala už v roce 2006, kdy pracovala na poloviční úvazek jako recepční, v té době ještě coby studentka čtvrtého ročníku VŠE.

„Když jsem tu byla na pohovoru, byla jsem překvapená, jak příjemné povídání to bylo,“ pokračuje. Na recepci poznala nejen to, jak Unicorn funguje, ale i spoustu spolupracovníků napříč odděleními a naučila se především řešit nenadálé problémy s chladnou hlavou.

Po tři čtvrtě roce se přesunula do role asistentky resource manažera personálního oddělení. Po dalším roce se Hana opět posunula, tentokrát na pozici resource manažerky, kde zůstala, dokud neodešla na mateřskou dovolenou.

Dnes v Unicornu zastává funkci regionální HR manažerky, má na starosti nejen všechny HR specialisty a specialistky ve východních Čechách, ale také zastřešuje HR manažery a jejich týmy v ostatních lokalitách, kde Unicorn působí. Nedávno převzala i supervizi nad agendou spolupráce se školami, a to ve všech regionech.

Je odpovědná za sestavení rozpočtů a podporuje ostatní regiony v nastavení spolupráce s konkrétními školami. „Jen ve východních Čechách proběhlo za poslední dva semestry téměř 30 přednášek na Univerzitě Hradec Králové či na Univerzitě Pardubice,“ říká Hana.

Hana JančíkováZdroj: Unicorn

První rok je nejdůležitější

Tento kariérní postup je v Unicornu běžný. Každý spolupracovník či spolupracovnice se profesně vyvíjí a roste nejen podle svých preferencí a požadavků, ale také potenciálu. V Unicornu fungují takzvaní kmotři neboli mentoři, kteří jsou průvodci kariérou každého spolupracovníka. Stejně tak tu každý má i svého HR specialistu nebo specialistku.

„Nejdůležitější je první rok, kdy je zapotřebí se každému novému spolupracovníkovi maximálně věnovat. Musíme vědět, jaká oblast ho baví a kam by rád směřoval,“ říká Hanka. Proto má každý nováček v Unicornu naplánované vzdělávací aktivity, kterými si musí projít.

Je samozřejmě běžné, že někteří neví, kam se chtějí profesně posouvat či jaká oblast je zajímá. „Není to vždy snadné, ale když s lidmi dostatečně komunikujeme, tak to poznáme. Třeba vidíme, že člověka něco trápí a že pracovní výkony nejsou takové, jaké by mohly být,“ říká.

Klíčem je pochopit, co člověka naplňuje

Pro příklad nemusíme chodit daleko. Hanka měla v týmu slečnu, která pracovala jako HR specialistka. Bylo však vidět, že to není odvětví, které by ji naplňovalo. Hanka si však všimla, že má dobrý psaný projev a grafické cítění. „Dnes tato slečna řeší regionální marketingové aktivity a spolupráci se školami a odvádí skvělou práci.“

Hanka se v lidech zkrátka vyzná, a i proto se letos dostala do skupiny Unicorn Elite Force, kam jsou nominováni nejlepší profesionálky a profesionálové a odborníci v oboru. „Je to pro mě utvrzení v tom, že je má práce vidět, a to je pro mě největší odměna,“ říká Hanka.

Co je tedy klíčem k úspěchu? Pochopit, co člověka naplňuje a v čem je dobrý. A právě proto fungují v Unicornu pravidelné evaluační pohovory, které pomáhají budovat kariérní cestu. Díky tomu se společnosti daří udržet si ty správné lidi na správných místech, což je vidět třeba v hradecké pobočce, kde Hanka pracuje.

Život není jen o práci

„Máme tu skvělý kolektiv a pravidelně si vymýšlíme různé regionální aktivity. Není to tak dlouho, kdy si projektový tým naplánoval vlastní akci, krokoměření‘, do které se zapojil celý region. Dali jsme si za cíl ujít naplánované imaginární trasy a nachodit co nejvíce kroků,“ vyjmenovává Hanka. Přesně to je i jeden z důvodů, proč je v Unicornu už 16 let. „Těžko bych našla tak skvělé spolupracovníky a firmu, která se dokáže o své lidi postarat tak jako Unicorn,“ říká.

To by měl podle ní také vědět člověk, který uvažuje o práci v této české společnosti. Unicorn vám pomůže objevit a využít svůj potenciál. Nemusí to však nutně znamenat, že zůstanete v jednom oboru. „Vývojář se nemusí stát pouze softwarovým architektem. Existuje více kariérních cest, kterými se naši spolupracovníci mohou vydat. Pokud se ukáže, že někdo tíhne spíše ke komunikaci a má dobré organizační schopnosti, může se vypracovat třeba do role projektové manažerky a pak postupovat hierarchicky dál do seniornějších řídících pozic,“ uzavírá Hana.

