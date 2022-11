Společnost TITAN - Multiplast s.r.o. vznikla v roce 1997, nejdříve jako velkoobchod, později již více jako specialista na obráběné plastové díly. Vybudovala moderní Plastcentrum se skladovým, výrobním i administrativním zázemím a nabízí komplexní polotovary pro průmysl a strojírenství, stavebnictví, reklamu i logistiku. A v posledních letech sklízí jedno ocenění za druhým.

Foto: TITAN - Multiplast s.r.o.

Firma dodává kompletní sortiment plastových polotovarů ve formě desek, tyčí a profilů velmi širokému okruhu zákazníků. Kromě dodávek materiálů nabízí společnost TITAN – Multiplast s.r.o. také možnost obrobení do vyššího stupně polotovaru, zejména CNC frézování a formátování, laserové dělení a gravírování, ohýbání a tvarování za tepla, temperace, lepení, sváření a leštění designových dílů, vše na základě požadavků zákazníků. Samozřejmostí v nabízených službách je bezplatný poradenský servis pro výběr a použití vhodného plastu.

„Soustředíme se na to, aby všechny plasty, které dodáváme zákazníkům, bylo možné znovu 100% recyklovat. Naše produkty nepatří mezi plasty pro jednorázové použití, ale jsou určené k dlouhodobému využití např. v průmyslu, stavebnictví nebo v reklamě. Plastový odpad, který u nás vznikne z formátování desek nebo při obrábění, odesíláme zpět dodavatelům, kde je využitý při výrobě nových desek nebo jej recykluje specializovaná firma. Na webu máme umístěné informace k recyklaci plastů, proto doufáme, že se většina našich produktů vrátí k dalšímu zpracování a nekončí na skládkách nebo ve spalovnách. Jsme doma v Jizerských horách a být odpovědným sousedem je pro nás velmi důležité. Ochrana životního prostředí pro nás není jen téma, ale jeden z cílů naší společnosti,“ uvedl Ing. Václav Heinrich, obchodní ředitel firmy.

Zdroj: TITAN - Multiplast s.r.o.

S materiály nebo plastovými díly ze Smržovky se potkal zřejmě již každý. V odvětví průmyslu a stavebnictví firma nabízí desky, tyče a profily z technických plastů pro stavbu nádrží, bazénů, technologických zařízení nebo prosvětlovacích polykarbonátových systémů. Dále dodává polykarbonátové desky MAKROCLEAR®, MAKROLIFE® na kryty, automobilová okna, ochranné prvky strojů, dopravních prostředků, nebo třeba luxusní pergoly.

Od roku 2005 vyrábí solární absorbéry, kvalitní a levný systém ohřevu vody v bazénech z dutinkových polypropylenových desek, které vyváží do celé řady zemí Evropy, v hobby sektoru dodává dřevoplastové podlahy na terasy nebo i skleníky.

Součástí areálu PLASTCENTRA ve Smržovce je i obráběcí centrum, kde lze zhotovit téměř jakýkoliv designový kousek. Nabídka v oblasti designu a reklamy je velmi pestrá, TITAN je ale specialistou na plexisklo, které je dostupné v mnoha modifikacích, tvarech i barvách. Zřejmě nejviditelnějším kouskem, který za poslední rok ve Smržovce vyprodukovali, byla velká část studia CNN Prima News.

Zdroj: TITAN - Multiplast s.r.o.

„Za poslední roky jsme získali několik ocenění, která nám dělají velkou radost. Rád bych zmínil umístění mezi TOP 10 v soutěži Best Managed Companies, která proběhla začátkem tohoto roku a čerstvé první místo v soutěži Vodafone Firma roku 2020 Libereckého kraje. Jako ryze česká firma jsme se dostali i do výběru ¨Českých 100 nejlepších¨ a to už je pro nás velká pocta,“ uvedl dále Václav Heinrich. „Získané úspěchy v soutěžích jsou pro nás potvrzením, že jsme se vydali správným směrem. Dokazují to tisíce spokojených zákazníků, za kterými stojí práce a úsilí všech lidí v PLASTCENTRU. Zejména v dnešní době aktuální pandemie si celý tým zaslouží velké poděkování a uznání. Dovolím si říct, že jsme a budeme stabilní zaměstnavatel,“ dodává.

Zdroj: Youtube

Zdroj: TITAN - Multiplast s.r.o.

Web: titan-multiplast.cz

E-shop: multiplast.cz