Perspektivní strojírenská firma se sídlem ve Strašicích ráda doplní řady svých zaměstnanců o šikovné obráběče kovů na CNC strojích. Pracuje se zde pouze na dvě směny a majitel společnosti umí dobře odvedenou práci náležitě ocenit.

Nová výrobní hala ve Strašicích | Foto: TYC Kooperace s.r.o.

Historii začala firma TYC Kooperace s.r.o. psát v roce 2015. Jejím sídlem byl původně areál bývalé sladovny v obci Mýto na Rokycansku. V současnosti ale společnost najdete v novém areálu v prostoru bývalých kasáren ve Strašicích.

Stísněné prostory staré sladovny v MýtěZdroj: TYC Kooperace s.r.o.

Původním záměrem jediného majitele Ondřej Tyce bylo zřízení kooperační kanceláře bez vlastních výrobních kapacit. K tomuto mělo být využito značných znalostí a zkušeností ze strojírenského prostředí a trhu. Hlavní myšlenkou bylo propojení těch, co potřebují vyrobit strojní díly z širokého portfolia a těch co mají strojní vybavení, ale nedokáží si práce sehnat nebo celkově kapacity naplnit.

Tento záměr vzal za své po půl roce fungování firmy, kdy s příchodem prvního zaměstnance Jana Tauše vznikla myšlenka k vlastní výrobě. Bylo však třeba vyřešit mnoho problémů s tímto spojených. Mezi ty hlavní patřilo vyřešení a pronájem výrobních prostor. Najít financování pro takto mladou firmu bez ročních výsledků, vytipování vhodného maximálně univerzálního stroje, který nemá moc velkou zástavbu, aby pronajímaný prostor mohl být co nejmenší.

Na všechny tyto problémy se podařilo najít řešení a první stroj, kterým bylo soustružnické centrum značky MAZAK a tím vlastně zahájení vlastní výroby bylo připraveno koncem září roku 2015. Mezi obecné problémy, které na tomto startu značně komplikovaly rozjezd byla neochota mnoha dodavatelů nové neprověření firmě dodat tzv. na fakturu svoje zboží. Nadšení a mnoho dobrých lidí kolem začínající firmě značně pomohlo a umožnilo tím další rozvoj. Na začátku roku 2016 se začalo uvažovat o nákupu druhého soustružnického centra. Zde už byla situace o hodně lepší, protože mnoho problémů bylo již vyřešeno. Byl připraven výrobní prostor, nakoupeno základní vybavení, příslušenství a další, které bylo pro oba stroje totožné.

Strojní vybavení: horizontální vyvrtávačky WHQ 105 -CNC, WHQ 15 -CNCZdroj: TYC Kooperace s.r.o.

Firma si budovala svoje místo na značně obsazeném trhu a mohla v této době nabídnout nadšení, důraz na kvalitu, snaha o dodržení termínů a velmi osobní přístup. Komplikací bylo, že vše, co nebylo vyrobeno tzv. „doma“ byl takřka vždy problém. Z tohoto důvodu vznikla nová investiční myšlenka, a to na obráběcí stroj – vodorovnou vyvrtávačku WHQ 105 CNC značky TOS Varnsdorf a.s. Její napasování do stísněných prostor sladovnických sklepů se zdálo jako totální bláznovství. Avšak povedlo se a v roce 2017 byla nová horizontka nainstalována a tím byla zahájena také etapa vlastní výroby nerotačních dílů. Nejprve v jednosměnném provozu a následně ve dvou směnách. Dvousměnný provoz je maximum co firma realizovat chce, protože práce v noci není vzhledem k náročnosti dle interní filozofie možná.

Manipulace s mnoha rozměrnými díly o hmotnosti až 5 tun v prostoru sklepů byla však velmi složitá. Také další rozvoj z pohledu prostoru, velikosti i dalších parametrů byl značně složitý. Proto myšlenky vedení společnosti začaly od pořizování nového vybavení směřovat k zajištění odpovídajících výrobních prostor, které budou nejen splňovat požadavky tehdy nutné, ale budou mít potenciál dalšího rozvoje. Takový prostor byl nalezen v areálu bývalých kasáren v obci Strašice. Zde se začátkem roku 2018 začali provádět geologické sondy a vznikat první návrhy budoucích výrobních prostor. První část zamýšlené haly vč. základů pro obráběcí stroje byla dostavena koncem roku 2019. Plán stěhování byl vytvořen, ale bylo nutné vyřešit kapacitní řešení výroby, aby nikdo ze zákazníků nepoznal, že několik měsíců budeme bez vlastního strojního vybavení, protože stěhování takto náročných a velkých zařízení je na období řádu měsíců. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zakoupení nové velké horizontální vyvrtávačky WHQ 15 CNC a její spuštění v nové hale. To se povedlo na začátku roku 2020. Kapacitně tento nový stroj začal vyrábět a bylo možné začít stěhovat.

WHQ 105 CNCZdroj: TYC Kooperace s.r.o.

V tomto období bylo uzavřeno partnerství s TOS Varnsdorf a.s., kde TYC Kooperace s.r.o. je uváděna jako předváděcí prostor pro zákazníky TOS. Díky této dohodě byl v nové výrobní hale za zvýhodněných podmínek instalován nový portálový obráběcí stroj WVM2600T. Investice to pro malou firmu se čtrnácti zaměstnanci byla i při zvýhodnění obrovská v řádu nižších desítek milionů.

portálové centrum wvm 2600t od Tos VarnsdorfZdroj: TYC Kooperace s.r.o.

Jak již bylo avizováno, tak následovalo kompletní sestěhování a v období let 2021 a 2022 doplnění ještě mnoha speciálními technologiemi, stroji a zařízeními tak, aby byla firma maximálně soběstačná, technologicky plně vybavená a robustní z pohledu kapacit a zaměnitelnosti výrobních kapacit v případě poruch a dalších komplikací.

V současné době se firma zaměřuje převážně na obrábění velmi rozměrných dílů do 5 metrů a hmotnosti až 20 tun. K tomuto je jak technologicky, tak personálně velmi kvalitně vybavena. Jedná se zejména o tělesa převodových skříní, skříně parních turbin, deskové díly, těžké i lehké svarky a formy pro odlévání minerálního betonu vč. vývoje a konstrukce.

Obrábění převodových skříníZdroj: TYC Kooperace s.r.o. Forma pro odlévání minerálního betonuZdroj: TYC Kooperace s.r.o.

Tohoto stavu bylo dosaženo značným úsilím velmi kvalitního týmu odborníků. V současné době je ve firmě zaměstnáno 20 lidí. Každému patří značný podíl na společném úspěchu a na velmi kvalitní pověsti a respektu, kterého firma na trhu dosáhla.

Pro další uvažovaný rozvoj a nákup nových technologických zařízení je však tým dále doplňovat. Hlavními pozicemi jsou CNC obráběč kovů a tomuto podobné profese, které dokáže vedení společnosti náležitě ohodnotit při splnění nastavených standardů.

Zdroj: TYC Kooperace s.r.o.

TYC Kooperace s.r.o.

Strašice 730

338 45 Strašice

https://www.tyckooperace.cz

Kontakt: Ing. Ondřej Tyc, jednatel

Tel.: +420 606 647 500 Email: ondrej@tyckooperace.cz