Od junior testera po projektového manažera. Jak Unicorn pomáhá svým lidem budovat kariéru?

Foto: Unicorn a.s.

V Unicornu pracuješ už 8 let. Vzpomeneš si na první měsíce?

Jasně. Bylo to docela náročné, protože jsem byl čerstvě po škole a trvalo mi nějakou dobu, než jsem se rozkoukal. Nikdy jsem neměl zkušenosti s tak velkou společností, která má navíc takovou historii jako Unicorn. Otevřely se mi úplně nové obzory.

Je něco, co tě na Unicornu překvapilo?

Spousta věcí. Třeba to, jak se firma o své lidi stará. Každý tu máme svého HR specialistu nebo specialistku a také kmotra, který je vlastně mentorem a pomáhá nám, když řešíme nějakou překážku nebo chceme změnit roli. Překvapila mě i obrovská škála projektů, na kterých je možné pracovat. Od energetiky přes bankovnictví až po elektromobilitu. S tím souvisí také velké množství pracovních rolí, které se mnohdy navzájem doplňují. Díky tomu jsem se vlastně dostal k projektovému řízení.

Co tím myslíš?

Unicorn dává svým lidem prostor, aby se mohli najít. Já třeba nastupoval jako juniorní tester, ale cítil jsem, že to není ono. Postupně jsem začal víc vnímat i práci ostatních a hledal jsem, jestli není něco, co by mě bavilo více. Pamatuji si, že z prvního evaluačního pohovoru mám poznámku, že se mi líbí, jak fungují projektoví manažeři a vůbec celková komunikace s lidmi.

Jak dlouho jsi zůstal na pozici testera?

Na projektu jsem byl sedm měsíců. Pak jsem se dostal nabídku do servisu, kde jsem si zkusil roli testera/analytika. Začal jsem více komunikovat se zákazníky, což mi dalo hodně zkušeností. Komunikace s lidmi je poměrně náročná disciplína a tahle pozice mě dost vyškolila (smích).

To věřím. Měl jsi v té době nějakého mentora?

Mého kmotra, kterého jsem za celých osm let nezměnil. Ten mi pomohl nejvíce.

Jak?

Ukázal mi, jak funguje management a zasvětil mě i do oblasti leadershipu, tedy péče o lidi a jejich vedení, což je podle mě nejdůležitější. Navíc se mnou mluvil na rovinu a nemazal mi med kolem úst. Všechno mi vysvětlil, ale zároveň mě připravil na to, že srážka s realitou se může dost lišit.

Máš nějaký konkrétní příklad?

Třeba komunikace se zákazníkem. Jedna věc je, když vám to někdo vysvětlí teoreticky, ale když vám zákazník zavolá a není třeba v dobrém rozmaru, je to úplně něco jiného.

Komunikace se zákazníkem se asi moc natrénovat nedá…

Právě. Ale vzpomínám si, že kmotr mi tenkrát zajistil školení komunikačních dovedností. Byl to vlastně takový workshop, kdy jsme trénovali různé modelové situace. Hodně mi to dalo. Lektor byl bývalý voják a předstíral naštvaného zákazníka, takže to bylo dost věrohodné (smích).

Zřejmě to k něčemu bylo, protože momentálně pracuješ jako projektový manažer, který má na starosti hned dva velké energetické projekty. Navíc zastáváš i roli kmotra pro několik lidí. Jsi spokojený?

Ano, musím říct, že jsem se našel. Role kmotra mě opravdu naplňuje. Vím, jak těžké je nastoupit na juniorní pozici. Svým svěřencům se snažím předat to, co mě můj kmotr naučil. Z pozice projektového manažera zase rád věci řídím a komunikuji se zákazníky. Nejvíce mě však baví pracovat v prostředí Unicornu. Unicorn je firma, která se o své lidi stará v rámci profesního života a osobního rozvoje.

Co vlastně považuješ za svůj největší pracovní úspěch?

Unicorn přišel se skvělou myšlenkou, kdy se rozhodl vozit práci za lidmi do regionů. Já jsem se hodně angažoval v tom, aby mohla vzniknout pobočka v České Třebové, což se v roce 2019 povedlo. Jsme tu opravdu skvělá parta. Z toho mám velkou radost.

Co by měl vědět člověk, který uvažuje o práci v Unicornu?

Že na to nebude sám. Dobře vím, že když se člověk něco učí v novém prostředí, často se tak cítí. V Unicornu budeme dělat vše proto, aby tomu tak nebylo.

____

