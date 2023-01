Nastoupil jako vývojář, dnes zastává roli seniorního konzultanta, kterého můžete potkat na pobočce v Pardubicích. Jakub Malý do Unicornu nastoupil v roce 1999, v té době ještě coby student vysoké školy. „Kdyby mi Unicorn nedal prostor, abych se ukázal, nikdy bych se takhle daleko nedostal,“ řekl v rozhovoru. Jaká byla jeho kariérní cesta a co všechno se na ní naučil?

Foto: Unicorn a.s.

V Unicornu pracuješ už od roku 1999. Čeho si ve firmě nejvíce vážíš?

Líbí se mi, že tu člověk není součástí jen jednoho týmu a že má prostor se posouvat a zkoušet nové projekty a nové technologie. Práce v Unicornu není jednotvárná. Člověk se stále učí.

To je vlastně hezky vidět i na tvé kariérní cestě. Nejdříve jsi skoro 10 let pracoval na projektech v oblasti bankovnictví a pak jsi přešel do energetiky. V čem vidíš největší rozdíl?

To je docela zajímavá otázka a musím přiznat, že jsem nad tím několikrát přemýšlel. Člověk rozumí tomu, jak funguje bankovnictví, vyvíjí pobočkové bankovní systémy, a najednou musí řešit problémy z úplně jiné oblasti. Musel jsem se naučit, jak se počítají toky energetických sítí nebo jak sestavit kontingenční analýzu. V bankovnictví celý vývoj málokdy začíná na zelené louce. Vše se staví na něčem, čemu říkáme framework neboli sada komponent a služeb, na nichž může vývojář dál stavět. Banky tyto frameworky většinou už mají. Ale v energetice to je naopak. Tady jsme si frameworky vyráběli sami, většinou na opensourcových technologiích. Ve vývojářském světě existují komunity lidí, které vytvářejí frameworky dostupné pro všechny. Když jsem v roce 2010 přešel do energetiky, bylo pro mě hrozně zajímavé hledat ty správné, na kterých bych mohl celý systém postavit.

Zdroj: Unicorn a.s.

Jak bys ve zkratce popsal svoji cestu Unicornem?

Začínal jsem jako vývojář, postupně jsem pracoval s mnoha technologiemi a nabral spoustu zkušeností na různých pozicích. Dnes pracuji jako seniorní konzultant a myslím, že dokážu řešit mnoho problémů. Pracoval jsem téměř ve všech pobočkách, až v roce 2018 firma otevřela vývojové centrum v mých rodných Pardubicích, což mi přijde skvělé. Od té doby pracuji tam.

Jaké projekty máš na starost?

Pro našeho klienta ENTSO-E, který sdružuje všechny evropské přenosové soustavy, rozvíjíme a udržujeme produkt ECCo SP. Ten se stará téměř o všechny datové přenosy mezi těmito společnostmi a jejich IT systémy. Další projekt, o který se starám, je produkt Enelane, který slouží integraci a externí komunikaci s energetickými systémy.

To zní komplikovaně…

Je to komplikované, a právě proto mě to baví. Ten fakt, že můžu být u vzniku takových systémů a do jisté míry mohu ovlivnit i to, jak budou vypadat. Rád si s klienty povídám o tom, co by měl daný systém umět, a ještě radši hledám řešení, jak toho dosáhnout.

Byl to tedy přirozený proces, nebo jsi do role konzultanta směřoval od začátku?

Vývoj softwaru mě bavil vždy, ale je pravda, že kdyby mi Unicorn nedal prostor, abych se ukázal, nikdy bych se takhle daleko nedostal. Když jsem nastupoval, studoval jsem ČVUT a hledal jsem firmu, která by mi dala příležitost pracovat v IT. Unicorn mi ji dal a naučil mě vše, co umím.

Například?

Když pominu klasiku, jakou je vývoj softwaru a další technické znalosti, naučil jsem se nést zodpovědnost za odvedenou práci. Nést následky ať už v pozitivním, nebo v negativním slova smyslu. A také jsem se naučil přiznat, že něco nevím.

To vychází z nějaké konkrétní zkušenosti?

No jéje (smích). Před 20 lety jsem dělal na projektu pro významného klienta, a když jsem přišel na meeting s vyšším managementem, tak po mně chtěli odpovědi, které jsem neznal, protože jsem neměl dostatek podkladů. Místo toho, abych řekl, že nevím, pod tlakem emocí jsem si tu odpověď vymyslel.

Jak to dopadlo?

Schůzka nic moc, ale projekt jsme nakonec zvládli. Tato zkušenost mě hodně vyškolila a dnes by se mi to nestalo. Navíc mám kolem sebe mnoho odborníků, s nimiž můžu případné nejasnosti konzultovat. Zkrátka vím, že se na sebe můžeme spolehnout.

V Unicornu zastáváš i roli kmotra, tedy někoho, kdo pomáhá juniorním kolegům. Co se jim snažíš předat?

Momentálně mám dva svěřence a snažím se, aby věděli, že je ohromně důležité nebát se říct, že něco neví. Stejně tak se jim snažím vysvětlit, že je dobré být otevřený novým věcem a nemít z nich strach, ať už jde o nová řešení, nebo nové projekty. Já sám jsem přešel z bankovnictví na energetiku a musel jsem se učit spoustu věcí. Díky tomu jsem dnes tam, kde jsem. Rád bych, aby nováčci v Unicornu věděli, že na to nejsou sami. Je tu spousta lidí, kteří jim pomohou a rádi se o své zkušenosti podělí.

Zdroj: Unicorn a.s.

Chcete se o Unicornu dozvědět více? Klikněte na tento odkaz, kde zjistíte, na čem se v Pardubicích pracuje a na jaké pozice se můžete hlásit.

Unicorn a.s.

pobočka Pardubice: Třída Míru 92, 530 02 Pardubice

https://goo.gl/maps/9qdHkXo5uQaYh6yZ7