Jsme finalistou v soutěži Zaměstnavatel Regionu 2022 ve Středočeském kraji. Medailové umístění jsme získali již poosmé.

Neustále rozšiřujeme výrobní kapacitu a proto hledáme nové kolegyně a kolegy na pozici operátor výroby a operátor logistiky do našeho výrobního závodu v Žebráku. Zde vyrábíme výparníky do klimatizací aut, chladiče výfukových plynů a nově také chladiče baterií do elektromobilů. Spolupracujeme se všemi předními automobilkami po celém světě.

Kromě čisté a moderní výroby se můžete těšit na nástupní mzdu 23 800 Kč hrubého. Vydělat si však můžete mnohem více díky pravidelným bonusům a příspěvkům za odpolední a noční směny, celkem až 30 000 Kč měsíčně. Minimálně jednou ročně navyšujeme mzdu v závislosti na výsledcích společnosti.

Svým zaměstnancům nabízíme velmi štědré benefity jako například 6 týdnů dovolené, příspěvek na sportovní nebo relaxační aktivity v hodnotě 10 000 Kč za půl roku, nebo příspěvek na penzijní připojištění ve výši 5 % z hrubé mzdy. Dotované stravování v kantýně pro všechny směny, praní pracovního oblečení, závodní lékař a svozová doprava zdarma jsou samozřejmostí.

https://www.valeo.com/cs/prace-pro-operatory-zebrak/

