Do Unicornu nastoupil před šesti lety jako analytik. Dnes Jiří Málek zastává pozici konzultanta a dohlíží na šest energetických projektů v Plzni. Jak na své začátky vzpomíná, čeho si na Unicornu nejvíce váží a co pro něj vlastně tato práce znamená? “Pomohli jsme vyvinout systém, který je ve střední Evropě vnímán jako nejspolehlivější a dlouhodobě ho podporujeme na špičkové úrovni. Pro mě to je potvrzení, že v Plzni odvádíme dobrou práci.”

V Unicornu pracuješ šest let a jsi stále na stejném projektu. Co tě na tvé práci nejvíce baví?

To je zajímavá otázka. Vlastně mě baví celé odvětví energetiky. S tím samozřejmě souvisí i projekt AMICA, který zajišťuje spolehlivost a bezpečnost dodávek elektřiny v Evropě. Přesto, že vyvíjíme software, na který si nemůžeme sáhnout, vidíme výsledky naší práce a víme, že je velmi důležitá. Než tento systém vznikl, tak třeba v celé severní Itálii byly obrovské blackouty a to se díky našemu systému změnilo. Takže je to pro mě práce, která má smysl, a to mě baví.

Jak vlastně AMICA funguje?

Asi bych začal tím, že ochrana evropské přenosové sítě se řídí nařízeními Evropské unie, která jsou poměrně striktní. Proto si správci přenosové sítě v Holandsku před 11 lety řekli, že by potřebovali systém, který by na centrální evropské úrovni předvídal a radil, jak zajistit bezpečnost celé této přenosové sítě, a to nejen z pohledu přetížení a potenciálních nehod, ale aby bral v potaz i přeshraniční obchody s elektřinou. Vytvořili tender, který Unicorn vyhrál. Tak vznikl projekt AMICA – tedy systém, který je, na základě spousty let vývoje a matematiky v pozadí, schopný vzít vstupní data a vypočítat zatížení i zabezpečení.

V jaké frekvenci?

Ve dvou specifických časových horizontech umí předpovídat každou hodinu.

Systém AMICA musí být opravdu přesný, když funguje už 11 let…

To ano. Samozřejmě tam byl nějaký postupný vývoj, ale dnes můžeme s jistotou říct, že ve střední Evropě je vnímán jako nejspolehlivější a nejpřesnější. Naším zákazníkem je německá společnost TSCNET, která sdružuje správce přenosových soustav pro celou střední Evropu. Pro ni je AMICA jasná jednička.

Zpátky k tobě. Jak se v průběhu let měnila tvá role na projektu?

Před 6 lety jsem nastupoval jako analytik. Postupně jsem začal poznávat nejen tento projekt, ale i Unicorn. Řekl bych, že mi všechno sedlo, protože za 6 měsíců jsem se posunul a začal dělat pravou ruku projektovému manažerovi, kterým byl Ondřej Bouška. Hrozně moc mě toho naučil. Díky němu jsem mohl, za dalších šest měsíců, celý projekt převzít a dostal jsem za úkol vybudovat v Plzni nový tým, který se bude o AMICU starat. V současné době zastávám roli konzultanta a dohlížím na to, aby systém fungoval nejen manažersky, ale i metodicky.

Posunout se z analytika na projektového manažera v tak krátkém období není úplně běžné…

To je pravda. I proto si Unicornu velmi vážím. Vždy jsem tak nějak věděl, že mě baví řízení lidí a komunikace s nimi, ale nikdy jsem nedostal šanci se tomu věnovat na vyšší úrovni. Tu mi dal až Unicorn.

Myslíš, že to je jedna z největších přidaných hodnot Unicornu?

Za mě ano. Dneska je bohužel politika na trhu práce taková, že čerstvý absolvent má problém najít zaměstnání, protože potřebuje několik let zkušeností a bůhví, co všechno. Unicorn však dává prostor pro růst a šanci, aby lidi ukázali, co v nich je. To se stalo nejen mně, ale i klukům v týmu. Všechno, co teď umí, se naučili tady. Takový přístup je ohromně vzácný.

Co ses naučil ty?

Prohloubily se moje soft skills, osvojil jsem si management a řízení lidí. Zlepšila se mi komunikace, angličtina a vím, jak funguje energetický trh… Těch věcí je opravdu hrozně moc.

Co by měl vědět člověk, který v Unicornu začíná?

Dvě věci. Aby se nebál říct, že něco neví a aby si uvědomil, že všichni děláme chyby. Za celou svoji kariéru jsem nezažil, aby byl nováček pokáraný nebo měl problém za chybu, kterou udělal. Je ale strašně důležité se z ní poučit.

Jakou chybu jsi udělal ty?

Když přijde nový kolega do týmu, tak vždycky říkám, že se mu musí povést shodit aplikaci. A to se povedlo i mně (smích). Prostě jsem shodil celý systém. Naštěstí se nám ho podařilo nahodit zpátky. Každopádně jsem tenkrát přidělal hromadu práce mým kolegům. Ale nikdo mi to nevyčítal. Uznal jsem chybu, poučil jsem se z ní a od té doby se mi už nic takového nestalo.

Zmínil jsi, že jeden z tvých úkolů bylo vybudovat tým v Plzni. Jak jsi do týmu vybíral lidi a co pro tebe bylo, jako pro projektového manažera, nejdůležitější?

Ochota učit se novým věcem. S tím se mé hodnoty slučují s politikou Unicornu. A funguje to, protože jsem složil tým z lidí, kteří ve firmě pracují doteď. Profesně jsme spolu rostli a navzájem se posouvali. V Plzni mám na starosti šest energetických projektů a drtivá většina lidí z mého původní týmu v nich zastává klíčové role.

Považuješ to za svůj největší úspěch?

Můj největší úspěch je spíš celková cesta, kterou jsme ušli. Mám obrovskou radost, když vidím, na jaké úrovni se nám povedlo vybudovat servis, že je s námi zákazník spokojený a chce s námi stále více spolupracovat. Pomohli jsme vyvinout systém, který je ve střední Evropě vnímán jako nejspolehlivější a dlouhodobě ho podporujeme na špičkové úrovni. Pro mě to je potvrzení, že v Plzni odvádíme dobrou práci.

