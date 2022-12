Osmnáct odborných oddělení (primariátů), 423 lůžek a přibližně tisícovka zaměstnanců – taková čísla charakterizují píseckou nemocnici.

Nemocnice Písek, a. s. | Foto: Nemocnice Písek, a. s.

MUDr. Jiří HolanZdroj: Nemocnice Písek, a. s.Zdravotníci v ní provedou přibližně 10 tisíc operačních zákroků a 200 tisíc ambulantních vyšetření za rok. „Dlouhodobě se zaměřujeme na zavádění moderních výkonů,“ říká předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Čím to je, že výsledky léčby pacientů písecké nemocnice jsou v několika oborech srovnatelné s velkými fakultními nemocnicemi?

Protože se nám daří v tolik diskutované personalistice a k tomu navíc zaměstnávat kvalitní lékaře, sestry i další personál. Personál si do jisté míry můžeme dokonce vybírat a umožňovat mu, i z časového hlediska, to nejlepší vzdělání. S jeho pomocí v regionu udržujeme a rozvíjíme důležité obory. Personalistika je opravdu nejtěžší nemedicínská disciplína v nemocnici.

Jako jedno z mála zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji provozujete specializovaná centra v oborech neonatologie, gynekologie, chirurgie a interny. Na co konkrétně jsou zaměřena?

Provozujeme Mamocentrum, zaměřené na prevenci i léčbu rakoviny prsu, Iktové centrum pro pacienty s mrtvicí, Intermediární perinatologické centrum pro předčasně narozené děti, Centrum onkologické prevence pro ženy s rizikem onemocnění rakovinou děložního čípku, dále Urogynekologické centrum, kde se léčí močová inkontinence žen, Centrum pro řešení kýly a Centrum screeningu kolorektálního karcinomu k prevenci rakoviny tlustého střeva.

Zaměřujete se ale také na další odbornosti, které nejsou příliš časté v nemocnicích okresního typu…

Ano, jde například o dětskou chirurgii, endoprotetiku neboli náhradu kloubů, epileptologii – léčbu epilepsie, intervenční radiologii, revmatologii, alergologii, spirituální péči zaměřenou mimo jiné na podporu pozitivního myšlení nemocných i personálu a další.

Písecká nemocnice, to jsou i spokojené rodičky a přibližně tisícovka porodů ročně. Jak to, že máte výrazně vyšší počet porodů, než je narozených dětí v píseckém okrese?

Naše porodnice má jako jediná v Jihočeském kraji výrazně vyšší počet porodů, než je narozených dětí v okrese. Rodí zde matky z celých jižních Čech i z jiných krajů a to dokonce téměř z poloviny! Dílem díky existenci perinatologického centra, v němž se umíme postarat o riziková těhotenství i předčasně narozené děti nebo matky s komplikacemi po porodu. A dílem díky dlouhodobému budování kvalitního zázemí pro rodičky i samotný personál. Rodičky tu jsou velmi spokojené a už několikrát ocenily naši porodnici jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici (PPP). Ženy rodí ve zrekonstruovaných sálech a po porodu mají k dispozici plně vybavené apartmány s řadou služeb včetně možnosti stravování formou minutek pro celé rodiny nebo zázemí pro příbuzné s prvky rodinné intimity. Gynekologicko-porodnické oddělení nabízí těhotenské předporodní kurzy i kurzy jógy a v rámci poporodní doby prosazuje přivinutí dítěte k tělu rodičů i další trendové záležitosti.

Nemocnice Písek, a. s.Zdroj: Nemocnice Písek, a. s.

Prvky moderní medicíny zavádíte do celé nemocnice. Co to obnáší?

Abychom udrželi krok s trendy a zároveň splnili požadavky na kvalitu a ekonomiku, a ještě přitom vyhověli poptávce, logicky na sobě musíme neustále pracovat. Aby práce v nemocnici dávala pořád smysl zvyšujeme kvalitu poskytované péče, certifikujeme, akreditujeme. Naše Iktové centrum je například držitelem nejvyššího diamantového certifikátu Eso Angels, který garantuje nejlepší možnou péči o pacienty s mrtvicí v rámci Evropy. Další certifikát Nemocnice 21. století zase dokládá, že jsme jednou z mála nemocnic v tuzemsku, u které Česká lékařská komora může garantovat občanům, že budou ošetřováni dostatečným počtem patřičně erudovaných lékařů. Všechny laboratoře Nemocnice Písek jsou certifikovány Českým institutem pro akreditaci. Všechny obory máme akreditované pro možnost vzdělávání nových absolventů. Certifikována je i finanční stabilita nemocnice a Spojenou akreditační komisí ČR kvalita a bezpečnost v ní.

Udržet krok s dobou znamená také modernizovat. Vy jste v posledních pěti letech investovali do nových budov i vybavení stovky milionů korun. Které investice byly největší?

Vedle nutné a prioritní investice do lidí v nemocnici byla jednou z finančně největších investic vybudování nového pavilonu laboratoří za 100 milionů korun. Přestože veřejnost si toho při běžné návštěvě nemocnice možná ani nevšimne, touto stavbou se významně zkvalitnilo a zefektivnilo vyšetřování pacientů. V pavilonu sídlí oddělení klinické biochemie, klinické mikrobiologie a hematologicko-transfuzní, které byly předtím umístěny mimo areál nemocnice. Tím, že je pavilon napojen na monoblok nemocnice, nemusíme biologické vzorky převážet venkovním prostředím.

Dalších 50 milionů stála rekonstrukce patologie i s vybavením, což rovněž přispělo k výraznému zlepšení vyšetřování vzorků pacientů, navíc i z dalších částí kraje, nejen z Písku a okolí. Zrekonstruovali jsme za 22 miliónů vodoléčbu rehabilitačního oddělení, dále kapli spirituálního oddělení, nakoupili jsme nové vyšetřovací přístroje, CT a magnetickou rezonanci, pořídili jsme nové vybavení operačních sálů i pokojů. S pomocí evropských dotací jsme doplnili další přístroje v hodnotě 60 miliónů korun. Z fondů Evropské unie chceme čerpat finance i pro otevřený pavilon rehabilitace s relaxační zahradou, dále finance pro elektrifikaci provozů, fotovoltaickou elektrárnu a další projekty.

Aktuálně je největší připravovanou investicí nový urgentní příjem za zhruba 160 milionů korun, tzv. Emergency, který má být hotový v letech 2024 až 2025. Co bude pro pacienty představovat?

Jistotu nepřetržité odborné péče o akutní případy v plném rozsahu. Urgentní příjem bude samostatným oddělením s jedenácti lůžky pro akutní přijímané i ambulantní pacienty napříč obory nemocnice. Na lůžkách urgentu personál pacienty vyšetří a případně ihned odoperuje v přilehlých sálech, nebo je odešle na konkrétní specializované oddělení. Takový postup významně urychlí zákrok a zlepší léčbu. Lehčí případy zdravotníci na Emergency zaléčí a odešlou do domácí péče. Půjde o dynamický proces správy práce s pacienty se skokovým posunem právě v kvalitě. To jsou věci, které vedle těch krizových, třeba v pandemii, dělají naší práci také tvůrčí, ulevují hlavě. To mě baví.

