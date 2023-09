Už 26 let se stará několik stovek zaměstnanců distribučního centra Albert v Olomouci o to, aby tisíce kusů zboží dorazily včas a do přesně určených prodejen. Jejich spokojenost zajišťuje odpovídající finanční ohodnocení, benefity, možnosti kariérního růstu či dobrá firemní kultura.

Foto: Albert Česká republika, s.r.o.

V práci zaměstnancům pomáhají moderní technologie, které například skladníky přesně navádí, kolik a jakého zboží mají vychystat. Důležitý kus práce ale pořád ulpívá právě na zaměstnancích. Bez nich by potraviny v obchodech prostě chyběly.



Zdroj: Albert Česká republika, s.r.o.„Celé naše distribuční centrum a zásobování by nefungovalo tak, jak má, bez spokojených zaměstnanců. Práce našich kolegů si vážíme, podporujeme je širokou škálou benefitů a klademe důraz také na jejich kariérní růst. Novým zaměstnancům se věnujeme a učíme je vše potřebné. Nabízíme jim také různé možnosti školení,“ popisuje Marcela Varmužová, ředitelka distribučního centra.

„Drtivá většina vedoucích týmů a zástupců operačních manažerů jsou naši kolegové, kteří na pozice povýšili. Člověk, který k nám nastoupí jako skladník, se tak může relativně rychle vypracovat výš,“ dodává Marcela Varmužová.

Stabilní týmy a benefity s důrazem na zdraví

Týmy v celém Albertu jsou obecně velmi stabilní. V případě distribučního centra to dokládají i desítky zaměstnanců, kteří zde pracují už více než 15 let. Důvodem je firemní kultura, komunikace, respekt, ale také finanční ohodnocení a benefity. Ty jsou založené na podpoře zdravého životního stylu a prevenci.

Patří mezi ně například Multisport karta, linka pomoci, příspěvky na dopravu, sleva na rodinný nákup, dotované stravování či podpora v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Září je v Albertu Měsícem zdraví, kdy se zaměstnanci mohou zapojit do různých aktivit jako měření kapacity dechu, vyšetření znamének, jít si zaběhat pro dobrou věc či se naučit více o zdravém stravování a životním stylu.

Jedna velká rodina

V distribučním centru pořádá jeho ředitelka se svým týmem také množství akcí, některé jsou určené pro zaměstnance a jejich rodiny, jako je Mikuláš nebo Dětský den, jiné zase pro dobrou věc. Patří mezi ně charitativní bazárky nebo Dobroblešák.

A právě Marcela se svým týmem se naplno vrhla do pomoci s organizací Běhu pro Nadační fond v Olomouci. Díky nim se do běhu zapojují i kolegové ze širokého okolí. Albert totiž za každý vysportovaný kilometr věnuje finanční obnos na podporu dětí z dětských domovů. Za všechny dobročinné aktivity, do kterých se zapojuje, ji ocenilo i Fórum dárců. Ona ale dodává, že bez kolegů kolem sebe a samotných účastníků by žádná z akcí nevznikla.

Kariérní stránky: Distribuční centrum | Albert (jobs.cz)

Aplikace Kariérní cesty: Kariérní cesty - Albert