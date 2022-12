V Miroslavi na Znojemsku je již pět roků v provozu velký moderní zdravotnický komplex AK DENT. Lidem z téměř třítisícového města a širokého okolí poskytuje služby dentální kliniky v nadstandardní úrovni, najdou zde i služby několika dalších lékařských oborů.

Zubní klinika AK DENT | Foto: AK DENT, s.r.o.

Třípatrová budova disponuje do detailu precizně vyladěným designem prostor, díky kongresovému sálu a restauraci je i výjimečným vzdělávacím a zážitkovým centrem. Mimořádně zdařilý objekt získal ocenění Stavba Jihomoravského kraje roku 2017.

Dentální klinika má nadstandardní vybavení a zkušené lékaře

Zubní klinika AK DENT v Miroslavi patří ke špičkovým dentálním klinikám v rámci ČR, je vyhledávanou i zahraničními klienty. V moderním miroslavském zdravotnickém komplexu zabírá celé druhé patro. Najdete v něm sedm nadstandardně vybavených ordinací zubních lékařů, zubní laboratoř s nejmodernějším přístrojovým vybavením pro výrobu protetických náhrad a ordinaci zubní hygienistky. Lékaři mají k dispozici nejnovější rentgenové vybavení, počínaje OPG, RWG až po CT. Součástí zubní kliniky je operační sál, kde provádějí náročné stomatologické operace zkušení specialisté. „Už déle než pětadvacet let se věnujeme zubní chirurgii a zubní implantologii,“ zmínila zakladatelka a jednatelka společnosti AK DENT, s. r. o., MUDr. Anna Klejdusová. Svoje profesní zkušenosti řadu let předává mladé generaci a pokračovatele našla i ve svých dvou dětech – dceři Kateřině a synovi Františkovi, které kráčejí v jejích šlépějích. Zubní klinika AK DENT se v průběhu pěti let rozšířila o další lékařské obory: plicní, ortopedii, oční, gynekologii , které sídlí v prvním podlaží a přízemí budovy. „Do budoucna počítáme ještě s otevřením lékárny a s ordinacemi dalších lékařských oborů“ poznamenala MUDr. Klejdusová.

MUDr. Anna KlejdusováZdroj: AK DENT, s.r.o.

V komplexu si přijdou na své i gurmáni a příznivci sebevzdělávání

V suterénu miroslavského komplexu AK DENT je moderní restaurace s vinárnou. V objektu je také malý a velký kongresový sál, oba slouží pro pořádání seminářů a kongresů dentálních firem, přičemž bývá využívána technika pro přímý přenos obrazu z operace na operačním sále do školícího sálu . Velký sál s kapacitou 80 lidí bývá navíc často místem nejrůznějších osvětových akcí pro nejširší veřejnost.

Miroslavský komplex AK DENT, jehož stavba trvala tři roky, zaujal odbornou porotu architektonické soutěže svým výjimečným pojetím a moderním designem vně i uvnitř budovy. Ocenění Stavba roku Jihomoravského kraje 2017 od ní získal nejen pro svůj vzhled, ale i pro využití chytrých technologií, které přispívají k soběstačnosti objektu. „Například chlazení, vytápění a ohřev vody je zajištěn skrze tepelná čerpadla k desítce sto deset metrů hlubokých vrtů. Venkovní rolety jsou regulovány automaticky podle aktuální teploty. Na střechu budeme instalovat fotovoltaiku,“ popsala jednatelka společnosti AK DENT. Právě ze střechy moderní budovy v tamním VIP salonku si lze užít pohled na Miroslav z ptačí perspektivy.

