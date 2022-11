Teoreticky vzat se dá na těle upravit vlastně cokoliv. Jenom je problém v tom, aby ta úprava byla k lepšímu.

Ale vezměme to popořádku, od hlavy až k patě. Hlava, a její nejvíce sledovaná část – obličej – je samozřejmě častým objektem skalpelu plastického chirurga. Ale než přejdeme k obličeji: cože to z hlavy tak krásně vyčuhuje? Samozřejmě, uši! A právě – když vyčuhují příliš, je třeba je trochu opravit. Ta operace se jmenuje krásně – modelace a přitažení odstálých boltců. Další část hlavy, alespoň u někoho, jsou vlasy. Dámy s nimi problémy nemívají, ale pánové jsou někdy s jejich množstvím nespokojeni a tak se plastický chirurg změní v jakéhosi zahradníka, který trpělivě, sazeničku po sazeničce přenáší vlasové cibulky z míst, kde jich je relativní dostatek, na místa lysá. Někdy se podaří vypěstovat i docela rozsáhlý porost.

Naraž si bouřku ještě více do čela, nebo navštiv plastického chirurga, aby vráska z čela zcela zmizela. Čelo se vážně dá docela pěkně vyhladit.

Také je moc hezké vytvořit z nosu velikosti okurky nos obličeji a tělu přiměřený, stejně jako vyhladit vrásky, co na obličeji napáchal věk a život, nebo pozvednout padající víčka, případně odstranit pytlíky pod očima. Rovněž rty se dají modelovat, i když já osobně těm dámám, co mají pusu jak havajský domovník, moc nefandím. I brada občas snese zásah plastického chirurga, stejně jako ta další, co někdy vzniká pod tou původní. Samozřejmě, že ani volná kůže na krku se často ženám nelíbí, a tak je možné ji zredukovat.

Ženská prsa! Jedna z domén plastických chirurgů – co všechno se s nimi dá dělat! Zvětšit, zmenšit, modelovat… jak je libo! Jen je třeba vybírat velmi pečlivě.

A bříško – někdy je vytahané třeba po porodu, někdy zase povolené po zhubnutí. Plastika břicha je hezká a účinná operace. Když jsme u toho zhubnutí – plastický chirurg neumí zlikvidovat tloušťku, ale namodelovat tělesné tvary liposukcí boků, bříška či stehen, to dokáže. I na zadečku – pardon, na hýždích – je možné provést určité úpravy. V některých zemích se dokonce vyžaduje jeho zvětšení, ale v zemích českých to opravdu není často žádaný výkon.

Musíme se zmínit i o partiích velmi intimních. Ano, i plastické operace genitálu, jak ženského, tak i mužského, jsou v posledních letech stále častěji žádány i u nás, ale to už vyžaduje opravdu osobní konzultaci, takhle veřejně to nebudeme rozebírat.

Nepěkné nadbytky kůže na stehnech se také dají odstranit, nepomůže-li liposukce, ale ta může pomoci někdy v oblasti kolen. Ale tady bych už tu plasticko-chirurgickou pouť směrem dolů po lidském těle ukončil. Fakt je, že existují i lýtkové silikonové implantáty, ale výsledky nic moc.

Tak vidíte, estetická chirurgie opravdu umí vylepšit člověka od hlavy až skoro k patě. Jenom je nutné, aby ta oprava opravdu vedla k lepšímu, aby vaše představy nebyly přehnané či nereálné a abyste své peníze – protože to všechno něco stojí – investovali do sebe s rozmyslem. Ale v tom by vám měl nejlépe poradit právě plastický chirurg.

Přeji vám, abyste měli při jeho výběru šťastnou ruku.

