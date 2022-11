Primářka kliniky LaserPlastic MUDr. Marta Moidlová jako první u nás propojila estetickou laserovou dermatologii s plastickou chirurgií.

Jak jste se k profesi dostala?

Medicína ve mně vždy budila velký respekt a zároveň mě neskutečně zajímala a lákala. Proto jsem již na gymnáziu vypomáhala na chirurgii v Thomayerově nemocnici a vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Na stáži na klinice ve Vídni jsem se poprvé setkala s lasery, které tehdy začínaly využívat vyspělé nemocnice v zahraničí, a následně jsem školila postupně vznikající kliniky v Českérepublice. Protože jsem považovala za ideální spojení kombinaci plastické chirurgie a laserové a estetické dermatologie, rozhodla jsem se v roce 1999 vybudovat kliniku LaserPlastic.



Jaké zákroky v oblasti estetické dermatologie provádíte nejčastěji?

Nejčastěji u nás provádíme odstraňování vrásek botulotoxinem, výplně rtů a kontur obličeje, laserové odstraňování chloupků, pigmentací, znamének, pih, kožních výrůstků či léčbu celulitidy. Klienti však chodí stejně často také na laserové, radiofrekvenční a ultrazvukové zákroky, které pleť zpevní, ošetří její povrch, vyrovnají barevné a povrchové nerovnosti, zlepší pružnost a celkově kůži osvěží a omladí. Doporučujeme tedy pacientům nezapomenout také na kvalitu pleti, kterou je třeba udržovat, a je vhodné kombinovat běžnější zákroky jako injekce botulotoxinu a obličejových výplní právě takovýmito přístrojovými technikami.



Řada zákroků, které na vaší klinice provádíte, dokáže pacientům zvýšit sebevědomí. Jaké zákroky však dokážou zlepšit zdravotní stav pacientů?



Těch je celá řada. Zdravotně příznivý vliv má například liposukce. Díky té ubude objem, kvůli němuž se v záhybech tvoří bolestivé, často se infikující opruzeniny. Mnohdy je liposukce impulzem k hubnutí a celkové změně životního stylu. Také pomáhá chirurgické odstranění převislých očních víček, která způsobují zhoršení zraku, bolesti hlavy a celkovou únavu. Naopak méně se ví, že za některé bolesti hlavy může mračení a krčení čela, které se spolu s vráskami dá vyřešit injekcemi botulotoxinu. Ten má další příznivé účinky jako zabránění pocení kdekoli, kam se aplikuje, a vyřeší tak společensky a pracovně velmi nepříjemné situace. Mezi další jeho pozitivní efekt patří i léčba depresí aplikací do oblasti čela, což je aktuálně v procesu schvalování americkým úřadem pro kontrolu léčiv jako oficiální léčebná metoda. V neposlední řadě je třeba zmínit, že obecně na estetické zákroky docházejí i lidé, kteří trpí depresemi zaviněnými vadami vzhledu. Jejich vylepšení či odstranění tak může zlepšit i celkový zdravotní stav. Jde třeba o gynekomastii (zvětšená prsa u mužů), kde se provádí buď prosté odsátí tuku liposukcí, nebo i odstranění prsní žlázy. Dále k takovým zákrokům patří i léčba sytě červené rozsáhlé skvrny na kůži, známé jako oheň, což řešíme laserem už u miminek. Také například laserová epilace kvalitním laserovým přístrojem pomáhá nejen odstranit zarůstající chloupky, působí navíc protizánětlivě a jako vedlejší pozitivní účinek kůži zpevňuje a zvyšuje její kvalitu. A doslova životně důležitá je pravidelná kontrola a odstraňování pih a znamének, neboť může předejít nebezpečné rakovině kůže.

Kdybyste měla doporučit jednu věc, která je pro vzhled zásadní…

Určitě bych vybrala prevenci, to znamená drobné nenáročné zákroky podstupovat včas, a tím předcházet a oddalovat výrazné negativní změny, jejichž řešení je posléze obtížné i nákladné. Týká se to například vrásek – jakmile jsou rýhy příliš hluboké, nedají se už zcela vyhladit. Správně a včas provedená ošetření by neměla na první pohled bít do očí, ale spíše evokovat přirozenost, svěžest a mladistvý vzhled. Konečně je totiž světovým trendem ne dokonalost, ale přirozenost.

Podstoupila jste i vy některé zákroky, které na vaší klinice nabízíte?

Spíše se zeptejte, které jsem nepodstoupila. S nadsázkou řečeno se pravidelně „obětuji“ v zájmu klientů (ale samozřejmě i svém [směje se]) a zkouším vždy všechny zákroky nejdříve na sobě. Pro mě je důležité, abych věděla, jak co přesně působí, protože vůči klientům je to fér. Když se mě klientka zeptá, jestli jsem konkrétní zákrok vyzkoušela, mohu odpovědět, že ano. Daleko lépe jí pak sdělím, jak ošetření probíhá, s čím musí počítat a jak a na co se připravit. Také potřebuji vyzkoušet nové metody a techniky, abych mohla svým klientům říct, co přesně mají po zákroku očekávat, a abych jim ho mohla s klidným svědomím doporučit. Dalším důvodem ovšem je, že je to můj obor, který mě velmi baví a zajímá.

Co nejvíc zabírá na……VRÁSKY?

Záleží na jaké, například na ty mimické, zejména mračivé mezi obočím, na čele, kolem očí, je zlatý standard botulotoxin, který zabrání aktivitě mimických svalů a vrásky se přestanou tvořit. Pokud jsou již hluboké, odstraňujeme je injekčními výplněmi a lasery.

…KRUHY POD OČIMA?

Jsou-li jejich součástí také „pytle“ pod očima a nadbytek kůže, pak je namístě chirurgická plastika víček. Jestliže jde jen o pouhý propad, pak je lze v řadě případů doplnit injekční výplní speciální kanylovou technikou.

…POVADLOU PLEŤ?

Zpevňování kůže specializovanými rejuvenačními lasery, mikrofokusovaným ultrazvukem, radiofrekvenčními přístroji, liftovacími nitěmi. Až nám ale obličej klesne výrazně, ideální je podstoupit plastickochirurgický facelifting.

