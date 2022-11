Na pofiderní zaručené tipy zapomeňte. Vsaďte na selský rozum a vědecky prověřené metody.

Jak vypadat o pár let mladší? | Foto: Estetické centrum ToWell/archiv

Ženy v minulosti podstupovaly řadu procedur, nad kterými dnes jen kroutíme hlavou. Výzkumy už naštěstí pokročily, takže není třeba se koupat v krvi, užívat jedovaté rostliny nebo si přikládat na kůži pijavice.

Známkou mládí je pružné pevné tělo, vzpřímený postoj a zdravá pleť. Když si to dokážete udržet do vyššího věku, budete vypadat výrazně mladší než vaši vrstevníci.

Zdroj: Estetické centrum ToWell/archiv

Jak na stále mladý vzhled?

Zahoďte cigarety

Cigaretový kouř má destruktivní účinky na pleť. Zkuste ho zpočátku omezit, dopřávejte si cigaretu jen při předem daných příležitostech a třeba zjistíte, že típnout tu poslední nebude tak těžké. Už pár dní po tom, co to zvládnete, pleť pěkně ožije.

Omezte alkohol

Pozor si dejte i na alkohol. Příležitostná sklenka vína neuškodí, pravidelné pití a tvrdý alkohol už se ale na vašem vzhledu negativně podepíšou.

Hlídejte si životosprávu

Zaměřte se na to, abyste jedli opravdové jídlo a ne polotovary, vyhněte se dietám. Cukry ani tuky nejsou zlo, jen je musíme jíst v přiměřeném množství a ze správných zdrojů. Bílé libové maso je obecně lepší než prorostlé a sladká hruška ukojí chutě úplně stejně jako v rychlosti zdlábnutá sušenka.

Hýbejte se

Vvětšinu času trávíme na kancelářských židlích nebo na gauči, a to má dopad na držení těla, pevnost svalů i celkovou kondici. Jestli teď žehráte na to, že nemáte čas chodit cvičit, vemte to postupně: choďte pěšky, jak jen to je možné, alespoň dvakrát týdně přidejte na intenzitě a pro začátek nastartujte tělo elektromagnetickou stimulací svalů. Jde o přístrojový „trénink“, kdy dochází k zahřívání svalů a jejich posilování intenzivněji než při tom nejnáročnějším cvičení. Během 40 minut udělají vaše svaly 40 000 sedů-lehů, kliků nebo dřepů a vy přitom budete v klidu relaxovat. Tuto novinku najdete v estetickém centru ToWell.

Uberte na líčení

Čím víc vrásek ženy mají, tím větší vrstvy líčidel na sebe ráno aplikují. Přitom silná vrstva make-upu má naprosto opačný efekt. Na pleti se odráží životospráva, množství vypitých tekutin a veškeré hříchy. Každé ráno a večer proto pleť pečlivě odličte, dopřávejte si denně alespoň 8 hodin spánku a najděte si kosmetiku, která se hodí pro vás typ pleti. Až se objeví první vrásky, můžete si je nechat vyplnit kyselinou hyaluronovou, která je tělu vlastní a dokáže zázraky. Hodí se na výplně vrásek kdekoliv na obličeji, krku nebo dekoltu, ale i k přirozenému zvětšení rtů a ošetření je bezbolestné. Důležité je nechat si tento zákrok provést od zkušené a proškolené kosmetičky, v Praze, Brně, Ostravě či Plzni je to třeba estetické centrum ToWell.