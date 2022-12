MOLEKULÁRNÍ VODÍK v lázeňství a wellness je novinkou, která se do světa rozšířila z Japonska. A v současnosti zažívá neuvěřitelný boom. Dokáže totiž lázeňským hostům efektivně ulevit při celé škále nemocí (včetně postcovidového syndromu, jak bylo vědecky dokázáno). A nejen nemocným, ale také zdravým lidem umí ohromně posílit imunitu. Molekulární vodík je totiž nejmenší molekula ve vesmíru. Je to nejsilnější antioxidant, okamžitě likviduje volné radikály a kyselé metabolity, například kyselinu mléčnou. Chrání tedy buňky lidského těla.

Kavárna Kolonáda | Foto: Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

Lázně JANSKÉ LÁZNĚ jsou JEDNY Z VELMI MÁLA LÁZNÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ, které procedury s molekulárním vodíkem již nabízejí. A to například formou pobytového balíčku – Týdenního pobytu s molekulární vodíkovou terapií.

„V první řadě musíme pohlížet na molekulární vodík jako na ´buněčný čistič´,“ říká o „zázračném“ molekulárním vodíku profesor Guy Van Elssacker z Evropského institutu pro molekulární vodíkovou terapii. A právě tyto „čistící“, blahodárné účinky molekulárního vodíku vám poskytnou janskolázeňské koupele, masáže, zábaly… A nejen to. V Janských Lázních můžete využít i inhalační terapii a ozdravující pitnou kúru, založenou na pití vodíkové vody.

„Díky spolupráci s H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY využíváme molekulární vodík jako velmi efektivní doplněk našich terapií a procedur,“ říká Martin Voženílek, ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně. „Ukázalo se, že molekulární vodík skutečně zvyšuje účinnost stávajících procedur.“

Molekulární vodík pomáhá například lidem s kardiovaskulárním onemocněním, rakovinou, nadváhou, cukrovkou, neuro-svalovým onemocněním, neurodegenerativním onemocněním, únavovým syndromem, autoimunitním onemocněním, akutním zánětlivým onemocněním…

Mottem Lázní Janské Lázně je „Zpět do života!“ Nyní to díky molekulárního vodíku platí dvojnásob. Lázně Janské Lázně si tak i ve 21. století zachovávají punc inovátora, jsou krásnou oázou pro tělo a rájem pro duši.

