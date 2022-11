Trápí vás zarostlé chloupky v oblasti bikin po depilaci či holení? Řešení má jméno VAJACIAL (čti „vedžejšl“). Nový typ kosmetického ošetření, který řeší nejen zarostlé chloupky, ale postará se o perfektní stav vaší pokožky v intimní oblasti. Na český trh uvádí tuto novinku depilační studio Wax in the City.

Foto: Brauf Wax s.r.o.

Mega trend z USA už i u nás

Zarůstající chloupky dokážou zničit veškeré úsilí, které věnujete péči o oblast bikin. Červené pupínky a zanícená místa vás mohou dostat i do situace, že se stydíte ukázat se v plavkách. Teď už je ale trápení konec. Z USA přichází do Česka trend, který si rychle získal srdce mnohých celebrit i „obyčejných“ žen. A to díky tomu, že funguje.

Profesionální depilační studio Wax in the City uvádí na trh nové ošetření Vajacial V-Care, které zahrnuje očištění pokožky, jemnou enzymatickou exfoliaci a odstranění zarostlých chloupků. Odstraní se přitom nejen problematické chloupky, ale také odumřelé kožní buňky, a vyhladí se hrbolky kolem linie bikin.

Hebká jako samet a bez pupínků

Důkladné vyčištění pokožky a použití speciálních kosmetických přípravků vyvinutých značkou Wax in the City zabrání dalšímu zarůstání chloupků. Po ošetření je pokožka v oblasti vulvy a bikin hydratovaná, pružná a zklidněná a díky extraktům z heřmánku, avokádovému oleji a vitamínům B a E je sametově hebká.

Ideální čas pro Vajacial V-Care je nejpozději do 7 dní po (d)epilaci nebo do 1 dne po holení. Ošetření lze absolvovat také ihned po brazilské depilaci, provádí se totiž výhradně na pokožce bez chloupků. Procedura trvá 50 minut a zaměřuje se na linii bikin a vnější část stydké kosti. Netýká se stydkých pysků nebo vagíny, takže se nemusíte obávat rozkolísání své pH rovnováhy.

Ošetření je vhodné pro všechny, kdo trpí zarůstáním chloupků v oblasti linie bikin a/nebo v oblasti stydké kosti. Avšak pozor: neprovádí se na extrémních formách zanícené pokožky, v těchto případech je lepší navštívit dermatologa.

Zdroj: Brauf Wax s.r.o.

Zastavte se na „véčko“

A jak vlastně vznikl název VAJACIAL, který je pro Čechy trochu krkolomný? Jde o hříčku s několika anglickými slovíčky. „Facial treatment“ je ošetření obličeje, zkráceně „facial“ [fejšl]. Vagína se vyslovuje přibližně „vedžajna“. Když to dáme dohromady, máme složeninu „vedžejšl“, kterou Američané zapsali výše uvedeným způsobem, s použitím J místo G.

Vy se tím ale netrapte. Na recepci studia Wax in the City v pražském Karlíně stačí říct, že jdete na „véčko“ nebo „V-Care“. Klidně se zastavte, Wax in the City funguje bez objednání. Nebo si před návštěvou rezervujte nejbližší volný čas v mobilní aplikaci Q: Waxing check-in, kterou najdete v App Store i na Google Play. Brzy si v ní budete moct vybrat i ošetření Vajacial V-Care.

