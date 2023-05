Přinášíme vám rozhovor se specialistou na léčbu ženské močové inkontinence a sestupu pánevního dna MUDr. Martinem Němcem. Pan doktor je vedoucím lékařem soukromé gynekologické praxe Gynekologie Kopřivnice s.r.o. a primářem gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Pane doktore, čím se zabývá obor urogynekologie?

Urogynekologie je obor zabývající se nechtěným únikem moči (močovou inkontinencí), nočním močením (nykturií) a sestupem pánevních orgánů u žen. Jedná se o nástavbový obor gynekologie a porodnictví.

Proč jste se rozhodl pomáhat pacientkám s těmito obtížemi?

Jedná se o velmi rozšířený problém. V literatuře se udává, že nějakou formou močové inkontinence trpí 50–70 % žen v období kolem přechodu. Sestup pánevního dna se v období kolem přechodu vyskytuje u 20 % žen. Nárůst obtíží je pozorován po ukončení reprodukčních plánů. Je překvapující, že i přes zásadní zhoršení kvality života, které je způsobeno únikem moči a sestupem pánevního dna, se mnoho žen stále o svém problému stydí svěřit svému lékaři. Současná úroveň medicíny je schopna naprostou většinu obtíží vyléčit. Proto jsem se tomuto oboru začal věnovat. Pokud se klientky v ambulanci cíleně zeptám, jestli ji netrápí úniky moči, většinou řekne že ano, ale že se stydí o tomto problému mluvit. Po tom, co spolu její problémy rozebereme, pochopí, že se jedná o řešitelný problém, kde si může vybrat z široké škály možných léčebných přístupů. To mě na tom baví, je to velmi pestrý a současně efektivní obor. Všeobecně se dá říci, že řešení je tím jednodušší, čím dříve se žena se svým problémem svěří svému gynekologovi. Mnohdy se tak lze vyhnout operačnímu zákroku, nebo zákrok oddálit o několik let.

MUDr. Martin Němec se sestřičkou Filipovou v ambulanci Gynekologie Kopřivnice s.r.o.Zdroj: Gynekologie KopřivniceČím jsou močová inkontinence a sestup pánevních orgánů způsobeny?

Vznik močové inkontinence a sestupu pánevních orgánů je úzce spojen s porodem. U každého pátého vaginálního porodu dojde k poškození pánevního dna, které se později projeví obtížemi s udržením moči, nebo stálým tlakem v podbřišku, který mnohdy znamená počínající sestup pánevních orgánů. Dalšími rizikovými faktory pro vznik obtíží je nadváha, kouření a vykonávání těžké fyzické práce. n Jaké jsou typy močové inkontinence? Inkontinenci moči lze rozdělit na urgentní, stresovou, smíšenou a inkontinenci z přetékání. a) Stresová inkontinence – i když tento typ inkontinence není nejčastější, je v povědomí žen nejznámější, a proto jím začneme. Projevuje se typicky úniky moči při fyzické aktivitě (běhání, chůze z kopce, skákání na trampolíně, zvedání břemen…), kýchnutí, kašlání a smíchu. Stresem se nemyslí stres psychický, ale zvýšení nitrobřišního tlaku, který je spojen s výše uvedenými činnostmi. Při zvýšení nitrobřišního se tlak přenese i na močový měchýř, čímž dojde k úniku moči. b) Urgentní inkontinence – stav, kdy náhlým stahem svaloviny močového měchýře dojde k nechtěnému úniku moči (tzv. wet urgentní inkontinence). Problém se může projevit i ve formě nepříjemného častého nutkání na močení (typicky více než 8x denně), kdy k úniku moči nedojde (hyperaktivní močový měchýř). c) Smíšená inkontinence – nejčastější forma inkontinence, která je kombinací stresové a urgentní inkontinence. d) Inkontinence z přetékání – dochází k ní při přeplnění močového měchýře a jedná se o obranný refl ex, aby nedošlo k poranění stěny močového měchýře.

Na koho by se měly ženy obrátit, pokud je obtíže s únikem moči, nebo sestupem pánevního dna obtěžují?

Pro navržení správné léčby je důležité, aby se ženy obrátily na gynekologa se zvláštní odbornou specializací v urogynekologii. Vyšetření spočívá ve vyplnění krátkého dotazníku a klinickém vyšetření. Následuje detailní ultrazvukové vyšetřením pánevního dna. Nedílnou součástí diagnostiky je i urodynamické vyšetření, které pomůže odhalit typ a příčinu inkontinence. Po provedení všech vyšetření informujeme o možnostech léčby. Námi navržená terapie klade důraz na časové možnosti a konkrétní přání klientky. n

Jaké jsou možnosti léčby ženské inkontinence?

Léčba stresové inkontinence může být konzervativní (rehabilitace pánevního dna, pesaroterapie), nebo operační (vložení syntetické pásky pod močovou trubici, eventuálně aplikace gelu do močové trubice - bulking agent – šetrná metoda vhodná i pro starší a nemocné ženy). Urgentní inkontinence se nejčastěji léčí pomocí tabletek. Velmi efektivní novinkou v léčbě močové inkontinence je přístroj PlasmaJett for Her II, který funguje na principu plasmatické energie podávané přímo do pochvy. Použitím tohoto přístroje v léčbě urgentní inkontinence odpadá každodenní nutnost užívání tabletek. Přístroj se také s velkým úspěchem používá pro zmlazení vaginální sliznice (rejuvenilace pochvy). Léčba je nebolestivá a není nutno klientku uspávat.

Jaká je úspěšnost léčby ženské inkontinence?

Úspěšnost léčby močové inkontinence se pohybuje kolem 90 %.

Jak je to s léčbou sestupu pánevního dna?

Pokud se sestup zachytí v počáteční fázi, je možno zahájit konzervativní léčbu fyzioterapií (rehabilitace pánevního dna). Současně lze využít podpůrnou léčbu různými typy pesarů. Pokud konzervativní léčba není úspěšná a sestup se zhoršuje, je nutno přistoupit k léčbě operační. Jelikož se jedná o kýlu, dochází v průběhu času ke zvětšování jejích rozměrů. To má za následek výrazné zhoršování kvality života. Často se setkáváme i s případy trvalého poškození vyprazdňovací funkce močového měchýře a snížení funkce ledvin. Použití správné operační techniky a vhodných materiálů zajistí nejvyšší pravděpodobnost celoživotního efektu operace. Při operacích je často potřeba obnovit závěsnou strukturu pánevního dna pomocí speciálních stehů nebo vložením speciální síťky. Jsou to operační techniky, které neprovádí každé gynekologické oddělení.

Jaké aktivity je možno vykonávat po operaci?

Po zhojení tkání, které trvá většinou šest týdnů, je možno navrátit se ke všem aktivitám, které ženy prováděly před operací. Z dlouhodobého hlediska není po operaci vhodné provádět činnosti, které výrazně zvyšují tlak na malou pánev (posilování, opakované zvedání břemen nad 10 kg). Nemyslím tím, že by ženy občas nemohly zvednout svá vnoučata, ale neměly by dále vykonávat práci, kde tato břemena zvedají několikrát za den. Pohlavní styk je po většině operací možný a není bolestivý.

Co byste chtěl závěrem našim čtenářkám říci?

Močová inkontinence a sestup pánevních orgánů je obtěžující záležitost, která se ale dá s velkou mírou úspěšnosti léčit. Nebojte se se svými problémy svěřit svému gynekologovi, nebo praktickému lékaři. Jistě ve svém okolí najdete specialistu, který se urogynekologií zabývá. Pokud u sebe sestup pánevního dna nebo močovou inkontinenci pozorujete, můžete využít služeb i naší ambulance. Poskytujeme konzultační služby bez nutnosti registrace v našem zařízení. Nabízíme moderní, rychlé a efektivní řešení obtíží. Byl jsem překvapen, že za námi jezdí i ženy z jiných krajů, které jsou s naším přístupem velmi spokojeny.

