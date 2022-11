Jsme certifikovaný výrobce matrací. Jsme odborníci na matrace z paměťové pěny i studené pěny.

Paměťová pěna je vhodná pro osoby trpící problémy s páteří, či jako prevence bolavých zad. Vyrábíme a šijeme potahy na matrace, toppery - přistýlky, zdravotní polštáře, či dětské matrace.Víme jak složitý je nákup nové matrace, proto nenabízíme tisíce matrací jako ostatní, vybíráme jen ty nejžádanější konstrukce a typy,navíc je naše nabídka rozdělena do srozumitelných kategorií s jednoduchým průvodcem výběru v každé z nich. Matrace v naší nabídce mají ortopedické vlastnosti, jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zajišťující optimální oporu páteře a vybaveny snímatenými potahy k zajištění správné hygieny lůžka. Matrace jsou testovány mechanickými zátěžovými testy, tak aby vyhovovaly všem moderním trendům zdravého spánku. Veškeré materiály jsou certifikované uznávanou normou OEKO-TEX® tř.1 garantující zdravotní nezávadnost i pro děti do 3 let.

Matrace Alexandra - velmi kvalitní oboustranná matrace s možností výběru mezi stranou s paměťovou pěnou o hustotě 60 kg/m3 a jejím přizpůsobením. Nebo s druhou stranou a studenou pěnou o hustotě 40+ kg/m3. Pohodlný spánek poskytnutý paměťovou pěnou umocňuje příčná profilace. Vyzkoušejte a uvidíte že se vyspíte naprosto dokonale. Volbou tohoto modelu neuděláte chybu. Matraci dodáme včetně luxusního potahu MEDILUX +3D.

Zdravotní polštář MAXÍK - zdravotní polštář je vyroben o velikosti 47 x 29 x 13 cm

specificky tvarovaný profil výplně je oporou pro ramena, šiji a hlavu

paměťová pěna se přizpůsobí Vašim individuálním potřebám

jako prevence proti obtížím

vhodný pro alergiky a astmatiky, je antibakteriální a udržuje suché klima

povrch tvoří na dotek velmi příjemná, komfortní potahová textilie, je antibakteriální a udržuje suché klima,

jádro polštáře je vyrobeno ze speciální polyuretanové visco pěny, když si na ni lehnete, pěna se pod Vaším tělem jakoby pomalu proboří.

potah je snímatelnýa pratelný na 40 oC

český výrobek

upraveno proti žmolkování

ÖKO-TEX® Standard 100 (= šetrná textilie)

Nápovědu najdete na www.aaamatrace.cz

Zdroj: HTT GROUP s.r.o.Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 3 výherce, kteří obdrží dle vylosovaného pořadí:

1. vylosovaný_ matraci Alexandra v hodnotě 5.700,- Kč

2 - 3. vylosovaný_ polštář Maxík v hodnotě 580,- Kč