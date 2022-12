Vyhrajte luxusní křupavé okurčičky, cibulky, česneky a další lahůdky na slavnostní stůl od efko cz.

V létě je na polích, o která se starají naši pracovití zemědělci, k vidění záplava květů. Jsou žluté, křehké a pozoruhodně krásné. Lákají hmyz a dělají radost. A jsou důležité pro efko cz a váš bohatý štědrovečerní stůl!

Kdy naposledy jste šli v létě kolem pole okurek? Nejlépe na Znojemsku či jinde na jihu Moravy, tam je nejvhodnější klima k jejich pěstování. Slunce, voda a dobrá půda. Všimli jste si té záplavy žlutých krásných květů? Každá rostlinka jich během léta nasadí desítky. Při dobré péči, dostatku vláhy a živin z nich vyrostou až desítky plodů – křupavých zelených okurčiček. Ale…!

Ale okurky je nutné sklidit ještě jako drobné a křehké. Nesmí přerůst! A nejspíše si neumíte ani představit, že denně je třeba z pole vybrat desítky tisíc okurek. Vše ručně! Každý den! Začíná se za svítání, jednu okurku po druhé vleže na břiše na tak zvaném rogalu. Jde to pomalu, ruce a záda bolí. Řádek po řádku, až je okurek plná vlečka traktoru. Následně se rozjedou třídící linky, které zelené zlato rozřadí podle délky plodů. Ty nejmenší okurečky jsou pochopitelně nejdražší. Představte si, že jich je nejméně 120 do kila! Ale ani ty běžně velké, kolem osmi centimetrů dlouhé, nejsou nejlevnější. Zato jsou naprosto čerstvé. A začíná druhý boj s časem.

Ve společnosti efko cz už čekají na každodenní sklizeň, příjezd okurek. Okamžitě po kontrole a zábavném koupání šetrně nakládají všechny křupavé okurčičky do různých nálevů podle chuti zákazníků. Je libo česnekové, delikatesní, tradiční Moravské, kořeněné, dětské nebo s chilli? Všechno umíme a musí být hotovo do druhého dne. To proto, aby efko okurky byly dokonale křupavé, harmonicky chutné a udělaly vám radost. Neboť to je opravdu důležité!

Teď, když máme vyrobeno a pole odpočívají, si můžete naplánovat Štědrovečerní tabuli s bramborovým salátem (s efko okurkami), smaženou rybou či řízkem s křupavou efko okurkou. Nemusíte na nákup, prostě vyhrajte a efko cz Vám dá velkou kolekci svých vynikajících výrobků. Stojí to za to, zkuste to ?

Nápovědu najdete na https://www.efkocz.cz/cz/puvod/

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 5 výherců, kteří obdrží luxusní křupavé okurčičky, cibulky, česneky a další lahůdky na slavnostní stůl od efko cz v hodnotě 1.000 Kč.

