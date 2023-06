Bernard Fest má grády. Nenechte si ho ujít

Komerční sdělení

Co by byl začátek léta bez tradičního Bernard Festu? Byla by škoda si tuhle událost nechat ujít, letos dvojnásob, protože program je opravdu našlapaný. Největším tahounem je nejslavnější česká rocková kapela současnosti Kabát, do Humpolce se ale chystá mnoho dalších oblíbených kapel.

Foto: Rodinný pivovar BERNARD a.s.