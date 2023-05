Už jen týdny nás dělí od Bernard Festu. A opět je na co se těšit. Program tentokrát vygraduje koncertem nejslavnější české rockové kapely současnosti, ale Horní náměstí v Humpolci bude znít hity i mnoha dalších oblíbených kapel.

Foto: Rodinný pivovar BERNARD a.s.

Na seznamu vystupujících jsou také Mig 21, No Name, Wohnout či Janek Ledecký. Nebudou chybět Rybičky 48, jejichž koncert loni zmařila průtrž mračen. „Hned na místě jsme se domluvili, že letos kapela přijede znovu,“ vzkazují fanouškům oblíbené skupiny pořadatelé festivalu.

PÁTEK 16. 6. 2023

15.00 SKYLERR (Ukrajina)

17.00 GARAGE

19.00 NO NAME

21.00 MIG 21

23.00 THE HEIMATDAMISCH

SOBOTA 17. 6. 2023

10.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU

12.00 JAROSLAV UHLÍŘ

14.00 IDA KELEROVÁ A ČHAVORANGE & HUDEBNÍCI ČESKÉ FILHARMONIE

16.00 WOHNOUT

18.00 JANEK LEDECKÝ

20.00 RYBIČKY 48

22.00 KABÁT

Festival vždy dává prostor i kvalitním hudebním počinům mimo hlavní proud. V Humpolci tak tentokrát bude k slyšení unikátní projekt Hej Romale zpěvačky Idy Kelarové, která vystoupí s pěveckým sborem Čhavorenge v doprovodu hudebníků České filharmonie. Na Vysočinu po roce vrátí i němečtí The Heimatdamisch, kteří si loni získali publikum originálními úpravami světových hitů. Nebude chybět tradiční sobotní dopolední program pro děti s Jaroslavem Uhlířem a Kašpárkem v rohlíku.

Festival už v polovině června

Bernard Fest se letos odehraje 16. a 17. června 2023. To je změna proti předchozím ročníkům, které probíhaly v druhé polovině června.

Čím dříve, tím levněji

Vstupenky je možné zakoupit na webu www.bernardfest.cz a ve značkové prodejně Rodinného pivovaru Bernard v Jihlavské ulici v Humpolci. Dvoudenní vstupenky budou do konce května za 1 500 korun, od června bude cena dvoudenní vstupenky 1 750 korun. Na místě budou dostání jednodenní vstupenky a také zvýhodněné vstupenky pro děti a seniory.

Druhá scéna v Doupěti

Festival má i svou druhou scénu, kterou najdete na venkovním pódiu populárního Motorkářského Doupěte v ulici 5. května.

PÁTEK 16. 6. 2023

20.00 ČARO GYPSY

22.00 D.U.B. MUSIC

19.00 ROCKOTÉKA

SOBOTA 17. 6. 2023

17.00 JAZZ PILGRIM

12.00 HARD BALLS

14.00 ROCKOTÉKA

Pro rodiny s dětmi bude připravena odpočinková zóna Family Fest, kterou najdete v parku Stromovka. Můžete se těšit na divadlo Listování Lukáše Hejlíka, skákací hrad, DJ s dětskou diskotékou, animátorkou pro děti, hry s úkoly, malování na obličej, ukázku dravců, jógu pro děti, tvoření s barevným pískem, francouzské palačinky a mnoho dalšího. Odpočinkovou zónu zajistí Bambi school.

Zdroj: Rodinný pivovar BERNARD a.s.Odpovědi na soutěžní otázku lze hledat na webu www.bernardfest.cz a www.bernard.cz

Ze všech správných odpovědí vybreme 1 výherce, který obdrží 2 vstupenky na Bernard Fest v hodnotě 3 500 Kč.