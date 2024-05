…Wanastowi Vjecy, Mňága a Žďorp, Horkýže Slíže. Letošní Bernard Fest je za dveřmi, jeho už 28. ročník se uskuteční o čtvrtém červnovém víkendu, tedy 21. a 22. června 2024 v Humpolci. Program je opravdu nabitý a vy máte možnost vyhrát dvě dvoudenní vstupenky v naší soutěži.

„Je to malý velký festival. I přes limity prostranství Horního náměstí můžeme i tentokrát do Humpolce zvát na program složený z toho nejlepšího na české a slovenské scéně. Těšíme se, že se opět podaří vytvořit jedinečnou atmosféru, za kterou návštěvníci už tolik let rádi přicházejí,“ láká na hudební víkend hlavní pořadatel Zdeněk Mikulášek.

Páteční program otevře písničkář Pokáč, na kterého naváže Čechomor a Tomáš Klus, první festivalový den završí Tři sestry. Sobotní dopoledne tradičně patří především nejmladším, kterým zahraje orchestr The Tap Tap následovaný Jaroslavem Uhlířem. Odpoledne začne nabírat na obrátkách se skupinou Mňága a Žďorp a energickou balkánskou dechovkou Fanfare Ciocărlia z Rumunska. Večer pak už bude patřit kapelám Olympic, Wanastowi Vjecy a Horkýže slíže.

Vstupenky na Bernard Fest jsou k dostání na webu www.bernardfest.cz. Na stejné adrese najdete i všechny další důležité informace o festivalu.

A když už budete mít cestu na festival, využijte možnost podívat se i do pivovaru a jeho krásného návštěvnického centra: www.navstivtebernard.cz.

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 1 výherce, který se může těšit na 2 dvoudenní vstupenky na Bernard Fest 2024 v termínu 21. a 22. června 2024 v Humpolci.