BRuNO family park je zábavní centrum nacházející se v moravské metropoli. Do Brna láká za zábavou, zážitky a spoustou legrace.

Foto: IMOS facility, a.s.

Park je vhodný především pro rodiny s dětmi, které tu najdou celodenní vyžití. Kromě každodenního dovádění lze v BRuNU uspořádat oslavy, teambuildingy či jiné firemní akce nebo třeba příměstské tábory.

Celková rozloha parku je 7700 m2 a tvoří ji vnitřní i vnější prostory. Naleznete zde přes 55 atrakcí pro děti všech věkových kategorií a velkou část nevšedních lákadel si mohou užít i dospělí. Provoz je celoroční ve vnitřních prostorách. Venkovní část funguje s výjimkou zimních měsíců vždy, když je vhodné počasí.

Ještě větší vnitřní část je klimatizovaná, a nabízí tak příjemný prostor k hrám i v horkých letních měsících. Při vstupu do tohoto království zábavy zaplesá každé srdce nadšením. Prostoru dominují lanové prolézačky se 3 vzájemně propojenými „komíny“, jimiž lze prolézat nahoru a dolů. Do nejvyšších míst vede 14patrový labyrint. Ve výšce 22 metrů se nachází vyhlídka „Čapí oko“ s prosklenou podlahou. Cestu z ní si lze zkrátit dlouhým tobogánem zvaným „Tenké střevo“, jehož délka činí celých 38 metrů. A to není jediný tobogán, kterým se lze svézt. Z výšek se lze přesunout skrze skluzavky na trampolíny, skákací polštář, na „Moře s lodičkami“, autodrom nebo až do „Podzemních nor“. I vevnitř si na své přijdou nejmenší děti, pro ně je tu oddělení „Mláďata“.

Zdroj: IMOS facility, a.s.

Největší venkovní atrakcí je ohromný „Vodní svět“. Vodní kola, pumpy, stavidla či šrouby umožňují každému okusit kouzlo ovládání vodní říše. V horkých letních dnech navíc osvěží vodní gejzíry tryskající ze země. Atrakce plná adrenalinu je „Odvážný rozlet“, při němž si lze vyzkoušet seskok ze 2 či 4 metrů do vzduchového polštáře. Další venkovní dominantou je veliký kolotoč, na němž se smí zároveň točit až 30 dětí. Nechybí tu ani skákací polštář, tobogán, skluzavky, závodní okruh pro šlapací autíčka nebo „Krtkův tunel“. Pro malá dítka je k dispozici barevné „Království mláďat“.

Zdroj: IMOS facility, a.s.

Občerstvení nabízí bufetovou formou Brasserie Zobka, kde najdete drobné občerstvení i pokrmy z kuchyně. Jídlo i s posezením a obsluhou si lze vychutnat v Restauraci Hnízdo. A nechybí tu ani malá kavárnička ve vnitřní části parku.

Hned u parku se nachází velké neplacené parkoviště. Snadná je i doprava městskou hromadnou dopravou, kterou zajišťují trolejbusy.

Hledáte-li tip na výlet, BRuNO family park vás určitě nezklame!

Nápovědu najdete na: www.brunofamilypark.cz

Kigginsova 2, Brno-Slatina

