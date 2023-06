S růstovými séry je to jako s muži. Jakmile najdete svého favorita, je to láska na celý život. Ať už máte řasy krátké od přírody nebo poškozené aplikací umělých řas, estetickým zákrokem nebo i !! chemoterapií!! - nezoufejte!!

Foto: skinso.cz

Růstová séra na řasy patří zcela nepochybně mezi průlomové preparáty. Hřejí se na výsluní HIT listu kosmetických produktů V.I.P. osobností, i krásných žen všech různých profesí a věkových kategorií. (67 letá tchýně mojí kamarádky si vypěstovala excelentně dlouhé řasy, ze kterých je nadšená a kterými každého ohromuje).

Sérum na řasy hairPLUSZdroj: skinso.czVážené dámy, pokud jste stejný kosmetický fanatik jako já, určitě už jste se někdy setkaly s růstovými séry pro řasy a obočí. Našli jsme pro Vás absolutního favorita mezi růstovými séry - Hairplus FacEvolution

Jeho kouzlo a účinnost je závislé na koncentraci aktivních ingrediencí (peptidů, vitamínů atd), které prodlužují jednotlivé růstové fáze řas. Aplikací aktivních látek séra Hairplus FacEvolution ke kořínkům řas dokážete vypěstovat absolutně nečekaně nádherné dlouhé a husté řasy.

Než si vyberete “svého favorita”, věnujte pozornost tomuto desateru:

1. Nemusíte dělat kompromisy se zdravím

2. Růstové sérum by nemělo obsahovat žádná léčiva (ani kosmetologicky nazvaná)

3. Růstová séra by neměla obsahovat hormonální látky

4. Štěteček je efektivnější než pěnový aplikátor

5. Kvalitní a zdravotně nezávadné sérum nepotřebuje pauzy při užívání

6. Séra, která slibují efekt do 14 dnů neexistují!!

7. Ty nej preparáty mohou používat i ženy po operacích očí a majitelky kontaktních čoček

8. Sérum musí být absolutně absorbce schopné - beze zbytku se vstřebat a neulpívat na pokožce

9. Když kvalitu, tak BIO. BIO ingredience jsou nejvíc!

10.Na svém produktu se nesnažte šetřit. Aby sérum bylo účinné a splňovalo všech 9 předchozích bodů, nikdy není nápadně levné.

Zdroj: skinso.cz

Hairplus FacEvolution není pomůckou k tomu, aby dělalo ošklivé věci hezčí, ale aby podtrhlo již existující krásu.

Užijte si léto s limitovanou Travel edition Hairplus. V kosmetické taštičce najdete kromě séra i mini volumizer na rty lipPLUS BOOSTER, mini mascaru a odličovací PAD.

Nápovědu a další informace najdete na www.skinso.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 3 výherce, kteří se mohou těšit na balíček TRAVEL EDITION Hairplus v hodnotě 2.400 Kč.

Zdroj: skinso.cz