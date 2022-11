K adventnímu veselí patří zvyk mikulášských obchůzek. V předvečer svého svátku obchází Mikuláš v doprovodu anděla a čerta naše domovy a obdarovává děti. Jak ale tato tradice vznikla?

Foto: dm drogerie markt s.r.o.

Mikuláš skutečně žil

Mikuláš měl svůj historický předobraz, kterým byl svatý Mikuláš, biskup z Myry, což je oblast, kterou bychom dnes hledali v Turecku. Za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi a známý svou štědrostí. Legenda vypráví, jak obdaroval tři dívky penězi, aby si na své věno a na splacení rodinného dluhu nemusely vydělávat ve veřejném domě. K této legendě se odvolává tradice mikulášské nadílky. Proč ale obdarovávání dětí? Světec se stal v průběhu věků jejich patronem. Jak legenda praví, dokázal totiž vzkřísit tři děti zavražděné zlým hostinským.

Anděl a ďábel ho doprovází

Málo se už ví, že součástí mikulášské obchůzky byl zprvu celý průvod masek, ze kterého se postupně vydělily dvě – anděl a čert. Čert má za úkol trestat a strašit zlobivé děti. Anděl je symbolem dobra, který děti chrání a pomáhá jim. Mohli bychom v něm vidět i strážného anděla. Od něj děti zpravidla přebírají nadílku, kde bývá pro výstrahu i brambora nebo uhlí od čerta.

Jaká bude nadílka u vás doma?

Kladete si otázku, co letos vaše děti dostanou v nadílce? Tak aby to bylo dobré a aspoň trochu zdravé? Širokou nabídku produktů najdete v dm drogeriích. Vybírat můžete mezi značkami dmBio a babylove. Pro úplně malé děti zvolte některé z tyčinek nebo ovocných příkrmů rozmanitých chutí. Pro dobu adventu chystá značka dmBio každý rok limitovanou edicí produktů, ve které najdete pražené mandle, oříšky v čokoládě a spoustu dalšího. Ideální do mikulášského balíčku pro školáky. Pokud byste chtěli dítko potěšit i praktičtějším dárkem, poohlédněte se po produktech značky SauBär. S koupelovými perlami, praskající koupelí nebo koulí do koupele bude večerní koupání pro děti zábavou. Se sortimentem jednotlivých značek se můžete blíže seznámit v prodejnách dm, na online shopu dm.cz a v aplikaci Moje dm.

Nápovědu najdete na www.dm.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 10 výherců, kteří se mohou těšit na dm dárkovou kartu v hodnotě 500 Kč.

Zdroj: dm drogerie markt s.r.o.

Zdroj: dm drogerie markt s.r.o.