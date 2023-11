Ron de Azur je spojený s jednou z nejstarších rumérií ve střední Americe Don José Varela, ležící blízko města San Isidro v regionu Herrera na severu panamského poloostrova Azuero.

Třtinový destilát se vyrábí takzvanou „kolonovou“ metodou z panamské cukrové třtiny, která se pěstuje přímo v palírně Don José Varela. Rum následně zraje šest let v dubových sudech metodou Vintage Palette – každé dva roky jsou sudy stejného stáří doplněny tak, aby se zachoval jedinečný chuťový profil a kvalita rumu. Vychutnat si tak můžete sušší profil rumu s tóny medu, kakaa, vanilky a pomerančů.

Zdroj: stock.czRon de Azur nabízí unikátní, výrazně odlišný, ale smysluplný koncept v rámci celé rumové kategorie a díky tomu si slibujeme, že jí dodá nový impuls, stejně jako se to povedlo například Božkov Republice. Důležitou roli hraje samozřejmě i produkt, který představuje 6letý panamský třtinový rum se sušším, ale jemným chuťovým profilem. V kombinaci s atraktivním designem vycházejícím z motivů námořnictví a tajemného podmořského světa nabízí výjimečný zážitek,“ doplňuje Michal Jakl, Group Brand Manager ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov.

Uvedení novinky na trh bude podpořeno originální kreativou vytvořenou agenturou Saatchi&Saatchi, která využila pomoci umělé inteligence. Potkat se s ním bude možné jak v off tradu, tak v on tradu a později v rámci onlinu. K dostání bude jak ve velikosti 0,5 litru, tak i v o něco větším formátu 0,7 litrů za atraktivní cenu již od 199 Kč.

O společnosti STOCK Plzeň-Božkov

Společnost STOCK Plzeň-Božkov, jenž patří do StockSpirits Group, je jedničkou na českém trhu, která svým zákazníkům přináší tradiční a oblíbené značky lihovin již více než 100 let. S portfoliem čítajícím více než 120 značek je lídrem na trhu. Prodává populární výrobky značky Božkov, Fernet Stock a oblíbené vodky Amundsen a Pražská vodka. Dále distribuuje úspěšné značky jako nejprodávanější importovaný rum v Česku Captain Morgan, nejsilnější značku skotské whisky na světě Johnnie Walker, oblíbený krémový likér Baileys, nejprodávanější bourbon Jim Beam, koňak Courvoisier a mnohé další. Do jeho portfolia patří také ovocné a bylinné likéry Bartida Original nebo distribuční značka kubánského rumu Legendario nebo panamského rumu Abuelo. Od roku 2021 STOCK Plzeň – Božkov distribuuje i všechny prémiové značky společnosti Diageo a luxusního portfolia „Reserve“, mezi nimi je rum Zacapa, gin Tanqueray nebo bourbon Bulleit. Od roku 2022 nabízí i prémiové portfolio nealkoholických nápojů Fentimans. Více na www.stock.cz.