Podzimní počasí přímo láká k relaxaci a úniku od každodenních povinností. Vezměte svou drahou polovičkou do jednoho z hotelů sítě OREA Hotels & Resorts a užijte si OREAgování po náročných dnech. Během pobytu vás nebude nic rušit od zaslouženého odpočinku, pochutnáte si na výborném jídle a když budete chtít, můžete se vydat objevovat i skryté perly Česka.

Foto: OREA HOTELS & RESORTS

V dnešním hektickém světě, kdy často nevíme, kam dříve skočit, se snadno stává, že zapomínáme na to, co je opravdu důležité – na sebe samé. Kvalitní odpočinek a schopnost vypnout tělo i mysl jsou přitom nezbytné pro naši duševní i fyzickou pohodu. Hoďte starosti všedních dnů za hlavu a vyrazte se s partnerem OREAgovat do jednoho z hotelů sítě OREA. Těšit se můžete například na wellness & spa centrum, které je pro romantické chvíle jako stvořené. Navštívit můžete hotelový bazén, saunu, vířivku nebo si můžete vybrat i z několika relaxačních procedur.

Zdroj: OREA HOTELS & RESORTS

Pokud nevydržíte chvilku posedět a vyhledáváte spíše aktivní odpočinek, můžete na vybraných hotelech navštívit i hotelovou posilovnu či vyzkoušet venkovní aktivity, jako je např. stolní tenis či minigolf.

Gastronomie, za kterou se budete chtít vracet

K dokonalé dovolené neodmyslitelně patří i výborné jídlo. A v hotelech sítě OREA to platí dvojnásob. Šéfkuchaři si totiž dávají záležet i na těch nejmenších detailech – od samotného sestavení menu, přes používané ingredience, až po finální výsledek na talíři. Těšit se můžete na tradiční pokrmy v moderním pojetí, ale také čerstvé a lokální suroviny. Zklamaní nebudete ani z bohaté nabídky originálních drinků, které vám připraví zkušení barmani.



Zdroj: OREA HOTELS & RESORTS

Bohaté bufetové snídaně, z jejichž nabídky si vyberete, ať už jste milovníci sladkého či slaného, jsou dokonce tak oblíbené, že se za nimi řada hostů i vrací! Velkým plusem je také čerstvá voňavá káva, kterou vám baristé připraví tak, jak ji máte nejraději.

OREA hotely na dosah ruky

Ať už preferujete dovolenou za humny nebo raději objevujete vzdálenější kouty naší republiky, určitě si z nabídky OREA hotelů vyberete. Objevte například kouzlo horských oblastí, Krkonoš či Šumavy, které obzvláště na podzim hrají všemi barvami a lákají na procházky lesními stezkami. Navštivte Moravský kras, který vás překvapí nejen svými jeskyněmi a zámky anebo zavítejte do Mariánských Lázní, které jsou přímo stvořené pro romantické procházky po kolonádě. A pokud byste si nevěděli rady s programem, hotelový personál vám rád poradí s tipy na výlety – od hradů a zámků, přes naučné stezky, až po cyklotrasy.



Zdroj: OREA HOTELS & RESORTS

Správnou odpověď naleznete na www.orea.cz

Zdroj: OREA HOTELS & RESORTSSoutěžte a vyhrajte jeden ze dvou dárkových poukazů v hodnotě 2.500 korun na pobyt v hotelech sítě OREA Hotels & Resorts.