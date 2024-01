Celosvětově úspěšné turné spojující slavné filmové melodie se symfonickým orchestrem a promítáním celovečerního filmu míří po více jak 5 letech do Prahy.

Celosvětově úspěšné turné Harry Potter a Kámen mudrců in Concert se po více jak 5 letech vrací do České republiky! Unikátní velkolepý koncert, který propojí ikonické filmové melodie Harryho Pottera pocházející z pera slavného skladatele Johna Williamse s Filharmoniky města Prahy se uskuteční ve dvou koncertech 10. února 2024 v O2 Universum v Praze! Jedinečná audiovizuální podívaná nabídne nejen dokonalý požitek z živé hudby umocněné podáním 90členného symfonického orchestru Filharmoniků města Prahy, v čele s dirigentem Ernstem van Tielem, ale umožní divákům znovu prožít kouzlo celého filmu Harry Potter a Kámen mudrců na velkém 16metrovém plátně ve vysokém rozlišení. Film bude navíc promítán s českým dabingem, díky němuž si i děti budou moci tento neopakovatelný zážitek naplno užít! Dokonalé a nepopsatelné propojení filmu, hudby a živého hraní symfonického orchestru se uskuteční už v únoru v Praze, hned ve dvou koncertech během jediného dne.

„Máme obrovskou radost, že se série filmových koncertů o Harrym Potterovi opět vrací do České republiky a že českému publiku můžeme v Praze nabídnout tuto jedinečnou podívanou. I když samotný film známe téměř všichni, spojení s živým 90členným symfonickým orchestrem Filharmoniků města Prahy bude zážitkem z úplně jiné dimenze,“ říká Tibor Engler, producent českých koncertů a dodává, že koncerty budou 100% propojením filmu, hudby a živého orchestru v pravém slova smyslu. V rámci koncertů totiž poběží na plátně, zcela bez hudby, celý film s českým dabingem. A právě o hudbu se postará renomovaný orchestr Filharmoniků města Prahy.

Unikátní série filmových koncertů Harryho Pottera tak opět vstupuje do České republiky, která patří k dalším 48 zemím, v nichž se tyto koncerty konají, a které od roku 2016 zhlédlo přes 3 miliony diváků. Pražské koncerty Harry Potter a Kámen mudrců in Concert navíc nabídnou i bohatý doprovodný program, který pořadatelé odtajní v nejbližších dnech.

Vstupenky jsou už nyní k dispozici v předprodejních sítích

Ticketportal a Ticketmaster.

Co je Harry Potter in Concert

Připomeňme, že v roce 2016 Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment a CineConcerts společně vytvořili sérii filmových koncertů Harry Potter in Concert, která je jediným oficiálním celosvětovým tour oslavující filmy o Harrym Potterovi. Od světové premiéry filmu Harry Potter a Kámen mudrců in Concert v roce 2016 si už více jak 3 miliony diváků užilo tento magický zážitek ze světa čarodějů. Do roku 2025 bude mít za sebou více než 2973 představení ve více než 48 zemích světa.

Ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců se Harry Potter na své 11. narozeniny dozví, že je sirotkem po dvou čarodějích a že i on sám má magické schopnosti. Ve škole čar a kouzel v Bradavicích se naučí, jak hrát famfrpál a zahraje si napínavou hru „živých“ šachů na cestě k temnému čaroději, který si dal za cíl jej zničit.

„Filmová série o Harry Potterovi je jedním z ojedinělých kulturních fenoménů, který stále přináší potěšení milionům fanoušků po celém světě. Těší mě, že můžeme divákům poskytnout unikátní možnost poslechnout si oceňovanou hudbu, v živém podání symfonického orchestru, a zároveň si užít i kultovní film promítaný na velkém plátně. Bude to rozhodně nezapomenutelný zážitek,“ říká Justin Freer, prezident CineConcerts a producent série filmových koncertů o Harrym Potterovi. „Harry je na celém světě synonymem vzrušení a proto věřím, že díky filmovém koncertu s živou hudbou propojenou s filmem si diváci užijí návrat do tohoto magického světa,“ dodává Brady Beaubien z CineConcerts, producent série filmových koncertů o Harrym Potterovi.

Trailer k Harry Potter a Kámen mudrců in Concert (ENG)

Více informací o sérii filmových koncertů na www.harrypotterinconcert.com.



O Filharmonicích města Prahy The City of Prague Philharmonic Orchestra, neboli Filharmonici města Prahy jsou celosvětově uznávaný profesionální symfonický orchestr, založený před více než 60lety. Jeho historie sahá až do doby po 2. světové válce, kdy byl založen pod názvem Filmový Symfonický Orchestr (FYSIO) jako stálý orchestr pro potřeby Barrandovských filmových ateliérů, pro něž pravidelně nahrával hudbu k filmům a animovaným produkcím. Krátce po sametové revoluci v roce 1989 rozšířil orchestr svoji působnost a začal spolupracovat s renomovanými vydavatelstvími, jako Sony BMG, Decca Records a Silva Screen Records. S orchestrem spolupracovaly také světové hvězdy jako David Lynch, Jonas Kaufmann, Jicchak Perlman, Alexandre Desplat, Elmer Bernstein, Angelo Badalamenti nebo Luke Evans a Cirque du Soleil. V současnosti Filharmonici města Prahy pravidelně natáčí hudbu k filmům a seriálům světové úrovně pro produkce Disney, Netflix a HBO a interpretuje filmovou hudbu na nejvyšší možné úrovni.

