Jemné zašumění vychlazeného Bohemia Sektu zná v České republice každý. Věděli jste však, že za tajemstvím jeho výroby stojí už 80 let zkušeností? Navštivte Starý Plzenec a na vlastní oči poznejte výrobu české „Bohemky“.

Foto: BOHEMIA SEKT

Sekt, který chutnal americkým vojákům

První sekt začal v místních sklepích zrát v roce 1942. O tři roky později otevřeli první lahve američtí vojáci, kteří s nimi slavili osvobození Starého Plzence. Údajně prý vypili spolu s místními 37 tisíc lahví. Jednalo se o červený sekt pojmenovaný Black Widow tedy Černá vdova podle stejnojmenného amerického letounu.

Zdroj: archiv BOHEMIA SEKT

Ve stejném roce vznikl i sekt vyráběný klasickou metodou z bílých odrůd Chateau Radyně, odkazující k místní dominantě, zřícenině hradu Radyně. Chateau Radyně se od té doby vyrábí dodnes a je tak nejstarším nepřetržitě vyráběným šumivým vínem v Česku.

Josef Chmelař a Louis Girardot

V historii sektů ze Starého Plzence sehrály důležitou roli také dva muži. Josef Chmelař, který byl u založení tehdejšího podniku a který jej úspěšně vedl až do 50. let. Druhým byl enolog Louis Girardot, který od konce 40. let zasvěcoval místní sklepmistry do francouzských postupů výroby sektu.

Na jeho počest byl pojmenován ročníkový prémiový sekt vyráběný klasickou metodou zráním v lahvi. Sekt Louis Girardot se dočkal také vskutku královské pocty. Při návštěvě Česka jej ochutnala i sama královna Alžběta II.

Zdroj: Archiv BOHEMIA SEKT

Zrození legendy a současná výroba

Dalším významným milníkem byl rok 1970, kdy se zrodil Bohemia Sekt demi sec, dodnes nejoblíbenější český sekt. Této nejznámější „Bohemky demíčka“ se v posledních letech vypije přes 7 milionů lahví ročně, nejvíce během novoročních oslav.

Zdroj: BOHEMIA SEKT

Degustační zážitek

Od svého zrození ušel staroplzenecký sekt i jeho výroba dlouhou cestu. Poodhalte historii i současnost nejznámějších bublinek během komentovaných prohlídek. Na vlastní oči budete moci sledovat, jak „Bohemka“ vzniká a mimo jiné spatříte i největší tank na cuvée o obsahu více 1 milion lahví. Novinkou je pak degoržovací linka, jediná v Česku, díky níž můžete ochutnat čerstvě odkalený sekt přímo ze sklepa.

Zdroj: BOHEMIA SEKT Oslavy výročí 80 let

Na prohlídkovou trasu navazuje nová výstava „80 let zrození sektu“ s řadou unikátních dobových fotografií, kterou můžete navštívit do konce letošního roku. Nejen pro fanoušky šumivé historie, ale pro každého příznivce staroplzeneckých bublinek připravil výrobce speciální limitovanou edici sektů Bohemia Sekt 80 let, který bude v prodeji od října.

Zdroj: BOHEMIA SEKT

Odpověď na soutěžní otázku naleznete na www.bohemiasekt.cz/cs/nase-produkty

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 5 výherců, kteří obdrží šumivým balíčkem Bohemia Sekt, obsahující lahev nejoblíbenějšího šumivého vína Bohemia Sekt demi sec, dvě sektové skleničky, vstupenky na zážitkovou prohlídku místních sklepů s degustací pro dvě osoby a knihu Marie Formáčkové „Aby měl život jiskru“.

Zdroj: BOHEMIA SEKT