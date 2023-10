Rebelky z Oxfordu - Jak ulovit boháče

Hattie Greenfieldová, dědička bankovního impéria, chtěla v životě „jen“ tři věci – získat uznání v uměleckých kruzích, bít se za správnou věc a provdat se za skutečného džentlmena.



Jenže se z donucení ocitla před oltářem s přitažlivým, ale zasmušilým finančníkem Lucianem Blackstonem, jehož temná minulost a bezohledné obchodní praktiky nahánějí britské šlechtě strach.



Lucian Blackstone se sám vypracoval a získal obrovské bohatství, jediné, co mu chybí, je společenské postavení. A tak když mu do klína spadne dcera jeho obchodního soka, neváhá a chopí se příležitosti, aby mohl uvést do pohybu své dlouho utajované plány.

Svatební cesta do Skotska však ukáže celou situaci v jiném světle. Hattie pomalu poznává Lucianovo pravé já a uvědomuje si, že oba můžou získat všechno – pokud jsou připraveni ztratit svá srdce

