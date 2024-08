Rozzařte a dolaďte každý svůj outfit naprostou fashion novinkou, dokonalými, pohodlnými, a hlavně stylovými ručně šitými barefoot balerínkami Rainbow Summer od české značky WINS.

A hlavně, seznamte se s českou značkou Wins a její majitelkou Lindou Dedeciusovou prostřednictvím krátkého povídání…

Jaká byla vaše cesta k Wins?

Moje cesta k Wins začala, když jsem byla malá holka. Moji rodiče, kteří značku založili, trávili v práci, zejména ze začátku, hodně času a já jsem milovala tam být s nimi. Byla to pro mě nejlepší hra, úžasná zábava a také jsem si připadala strašně důležitá, když jsem směla pomáhat. Chystala jsem sáčky, do kterých se tenkrát boty dávaly, pomáhala jsem připravovat dokonce i objednávky. Nejvíce jsem byla hrdá, že smím vyplňovat podací lístky na poštu. Tenkrát se to dělalo ještě ručně a já jsem měla nejhezčí rukopis z celé rodiny (smích). Postupem času, jak rostla naše firma, rostla jsem v ní i já. Znala jsem všechny postupy i dodavatele a nedovedla jsem si představit, že bych se v budoucnu mohla věnovat něčemu jinému. Zkrátka, byla jsem s firmou tak spojená, že jsem už tenkrát věděla, že v ní jednou budu pracovat naplno. I proto jsem vystudovala oděvní průmyslovku v Prostějov.

Po ukončení studia jsem se na nějakou dobu vypravila na zkušenou a po nějakou dobu jsem pracovala u jiných společností, abych získala nejen zkušenosti, ale také přehled. V okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už pro WINS mohu být přínosem a ne přítěží, jsem v rodinné firmě zakotvila Začínala jsem úplně odspodu. Rodiče mi nikdy cestu neumetali, nestáli o to, abych měla výhody a punc protekčního potomka. To je jedna z věcí, ze které jsem jim dnes vděčná. Díky tomu dokážu ušít každou botku či cvičku od prvního vyseknutí až po finální balení.

Co vše Wins zákazníkům nabízí, na co jste ze svého portfolia nejvíce hrdá?

Specializujeme se zejména na segment sportovních bot do tělocvičny, které vyžadují určité, velmi specifické vlastnosti. Ať již šijeme gymnastické, taneční, baletní nebo barefoot cvičky, víme, co naši zákazníci od našich bot potřebují. Boty jsou pro kvalitu jejich pohybu velmi důležité a my jim musíme poskytnout jistotu, že se na naše boty mohou vždy spolehnout.

Postupem doby jsme do našeho produktového portfolia zahrnuli i barefoot baleríny, které jsou šité poctivou „ševcovinou“. U nich jsme spojili naše znalosti v oblasti zdravé chůze, a tedy i zdravého držení těla se moderním designem. Oblíbili si je zejména ženy, které rády chodí, přemýšlí o svém těle a o zdraví, ale přesto chtějí vypadat skvěle! Velmi si zakládáme na tom, aby tyto boty ladily nejen ke sportovnějšímu oblečení, ale také k letním šatů nebo společenským kalhotám.

Nejvíce jsem hrdá na naše barefoot cvičky, které jsme vyvinuli a začali šít mezi prvními na světe. Jedná se o náš bestseller, protože právě tyto boty mají široké využití. Hodí se nejen na cvičení, ale také jako letní botky. Ženy je milují, protože v nich neotékají nohy, jsou malé, vejdou se vám do každého zavazadla i do kabelky. Mnoho našich zákaznic je nosí jako pohodlnou, ale elegantní alternativu obutí do kanceláře nebo například na řízení auta. V oblibě jsou také u cyklistů, či motorkářů, kteří mají při cestování omezený prostor a naše boty jim nejen sedí, ale také nezabírají téměř žádné místo. Oceňují je i lidé, kteří jezdí na kolečkových bruslích. Cvičky se jim vejdou do kapsy a oni se nemusí tahat s batohem. No a pak jsou tu také děti. Právě pro ně jsou to ideální boty, které nabízí stejné zdravotní výhody, jako chození na boso, ale zároveň chrání jemnou kůži jejich chodidel. Navíc děti milují naše pestré barvy i možnosti si botky pomalovat nebo vyzdobit podle sebe. Pestrost je jedna z věcí, která nás odlišuje od konkurence nebo sériově vyráběných bot. Tím, že vyrábíme boty ručně šité na míru, můžeme našim zákaznicím nabídnou neuvěřitelně širou nabídku nejen barev, ale také střihů. Pro pobavení, pokud se naše produktové portfolio pokusím vyjádřit matematicky a pokud správně počítám všechny velikosti, typy, barvy, podešve, dostáváme se na číslo 13913 možných kombinací.

Šijete boty přímo na míru zákazníkům. Co si pod touto formulací můžeme představit a jak vypadá výroba bot od objednávky až po dodání zákazníkovi?

Většina zákazníků má klasický tvar nohy a vybere si u nás boty ve všech velikostech od dětského čísla 22, až po velikost 48. My ale nabízíme také boty ve třech šířkách. Máme ale i hodně zákazníků, kteří mají například jednu nohu delší, nebo širší a my pak výrobu bot

přizpůsobujeme na míru jejich potřebám. Chceme, aby zákazník boty od nás miloval, a aby při jejich výběru nemusel dělat jakýkoliv kompromis. Zákazník tedy dostává boty šité na délku i šířku, která mu sedí a zároveň si i vybírá z desítek barevných možností i z několika variant střihů. Pokud má zákazník jakýkoliv požadavek, snažíme se maximálně o splnění

jejich přání. Samotná výroba začíná výběrem správné kůže a vyseknutím na lisu. Pak už se boty nebo cvičky začínají šít na různých typech strojů podle toho, k jakému pohybu jsou určeny. Liší se tvar i podešev. Pokud se dělají nějaké úpravy, tak cvičky doladíme k dokonalosti a spokojenosti zákazníka. Pak už jen zabalíme a posíláme k zákazníkovi.

Zaměřujete se jak na barefoot, tak i na gymnastické, taneční a sportovní obutí. V čem jsou tyto typy sportovních bot specifické a jaké jsou jejich výhody?

Náš hlavní sortiment zahrnuje tradiční gymnastické a taneční cvičky, které jsou oblíbené mezi zákazníky preferujícími klasický střih. Jak jsem již zmiňovala, nabízíme několik druhů podešví, aby si zákazník mohl vybrat přesně podle svých potřeb. Na gymnastiku máme protiskluzové podešve, které poskytují stabilitu a bezpečnost při cvičení. Pro tanec nabízíme

kožené podrážky, které umožňují hladký pohyb a skluz po podlaze, a například u mažoretek je oblíbená kombinace těchto dvou základních typů. Mimo to vyrábíme také taneční a baletní piškoty s minimální podešví pro maximální volnost pohybu tanečníků. Významnou částí našeho sortimentu jsou ty již „opěvované“ barefoot cvičky, které jsou ideální pro všechny, kteří milují barefoot obuv a potřebují obdobný komfort i během cvičení či tance. Výhody barefoot cviček zahrnují více prostoru pro prsty, což podporuje přirozenou funkci chodidla a zlepšuje celkové pohodlí i stabilitu, tolik potřebnou při pohybu. Naše cvičky jsou lehké, flexibilní a poskytují optimální oporu a přilnavost při provádění gymnastických a tanečních cviků. Díky široké škále produktů, od barefoot obuvi po klasické cvičky, jsme schopni vyhovět různým potřebám a preferencím našich zákazníků a zajistit, aby každý našel to, co mu nejlépe vyhovuje.

Vaše balerínky nejsou jen módní záležitostí, ale dbají i na zdravé obutí a zdravé chození. Co vnímáte jako jejich největší přínos a proč jste se vydali cestou barefoot?

Naše balerínky jsme navrhli s ohledem na zdravé obutí a zdravé chození, což je pro nás klíčové. Pokud rádi chodíte nebo se hýbete ve špatně zvolené obuvi, můžete si snadno ublížit. Může to mít negativní dopad na vaše klouby, na držení těla, nebo třeba dochází k zapaření nohou a s tím i k dalším kombinacím. Naše ambice byla navrhnout boty, které dokonale propojí kvalitu barefoot chození, ale zároveň nadchnou naše zákaznice dokonalým designem.

Nabízíme proto několik barevných variant, které nejen sluší opravdu každému, ale také podporují přirozený pohyb chodidla, neomezují prostor pro prsty. My jsme se k tomu druhu bot propracovali postupně. Prvním impulsem byla moje dcera, pro kterou jsem chtěla to nejlepší každodenní obutí, aby se jí správně a zdravě vyvíjela noha a zároveň, aby se jí bota i líbila. Začala jsem tedy pracovat na správné technologii výroby, radila se s odborníky. V průběhu doby jsem sama zjistila, že tento druh obuvi je to pravé i pro mě. O zařazení do stálé nabídky, ale nakonec rozhodly naše zákaznice, které si o tento typ bot samy psaly.

