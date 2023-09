Svět koření má novou hvězdu na obzoru. Firma Lussk změnila vaření díky špekovému koření

Lussk se stal synonymem pro výjimečné koření. Lussk je rodinná firma pocházející z Mistřic u Uherského Hradiště, která se zabývá výrobou jedinečného fermentovaného koření.

Psal se rok 2018 a právě tehdy vznikla u Lukáše samotná myšlenka výroby koření pomocí fermentace nebo-li kvašení.

Jako většina z vás i Lukášova rodina si každoročně doma nakládala zelí v sudech, které má blahodárné účinky pro naše zdraví. Jednoho dne Lukáše, který rád zkouší nové věci, napadlo, že by stejným způsobem mohl zpracovávat i jiné suroviny a vytvořit z nich produkty, které budou díky svým jedinečným vlastnostem nedílnou součástí každé domácnosti. A protože Lukáš nemá od slov daleko k činům, začal vymýšlet a experimentovat. Uběhla nějaká doba a v roce 2019 mohla vzniknout rodinná firma Lussk. Nebylo to jednoduché, ale společnými silami se s přítelkyní rozhodli, že se do toho pustí. A ptáte se, proč zrovna Lussk? Je to jednoduché - tatínek Lukáš, jejich dvě malé pomocnice Sárinka a Stelinka a maminka Klára. Název byl na světě! Společně se snaží pro vás vyrábět koření, díky kterému budete zdraví jako lussk!

