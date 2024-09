A proč byste si měli hrát jen vy? Pamlskové hry jsou skvělou zábavou pro psy i kočky žijící doma!

Zatímco divoké šelmy si musí své jídlo ulovit, je samozřejmostí, že našim domácím mazlíčkům každý den podáváme krmení a pamlsky přímo pod čumáček. Naše kočky a psi tak nezažívají skutečný pocit z úspěšného lovu, potěšení z jídla je také rychle u konce: obvykle vysají jídlo z misky jako malé vysavače. Hračky s pamlsky ale pomáhají krmení oživit.

Jak na to? Dárkový papír, noviny, nebo krabičky jsou skvělé pro schování pamlsků. Schovejte je do malé lepenkové krabice zabalené do balicího papíru. Váš mazlíček ucítí „masíčko“ a začne vybalovat. V obchodech najdete spoustu druhů pamlskových hraček, ale vlastnoručně vyrobené hračky na pochoutky jsou zábavnější a hlavně levnější alternativou i pro vás. To, co k tomu potřebujete, najdete v každé domácnosti. Ideální je role od toaletního papíru. Jednoduše do ní vložte pamlsky a konce zasuňte papírem. Jak dlouho bude trvat, než se váš lovec dostane k dobrůtce? Také prázdná krabice nabízí mnoho možností. Jednoduše ji naplňte zmačkanými papíry a mezi ně schovejte pamlsky.

A jaké že se pro hry nejlépe hodí? Ve Vitakraftu nabízíme širokou škálu pochoutek pro ty nejmlsnější jazýčky. Pro vyhledávací hry jsou ideální měkké a lákavě vonící Cat Yums® pro kočky, Treaties® pro psy, Choupette®, nebo nalámané masové tyčinky Cat Stick® a Beef Stick® z různých druhů masa. Křupavé Crispy Crunch® s náplní v několika variantách se skvěle hodí do kutálejících hraček, protože vaši kočku povzbuzují navíc lákavým zvukem sypajících se pamlsků. Pro pejsky jsou ideální kuličky Boony Bits® které nemastí a tak vám doma nic nezašpiní. Můžete také schovat do mističek tekuté pochoutky Liquid Snack® nebo želé Jelly Lovers®, vaše kočka si je určitě najde, ať už budou schované kdekoli! Pes bude nadšený, pokud si vyčmuchá sušené masíčko z řady Pure®. Která hra bude nejvíc bavit zrovna vašeho lovce? Vymyslíte nějaké vlastní? Vyzkoušejte a užijte si bezva zábavu při sledování lovu!

Nezapomeňte ale, že nejlepší odměnou je mazlení a čas strávený se svým páníčkem – a to se nedá koupit.

