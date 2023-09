Zeptali jsme se pana ředitele Bc. Petra Čermáka ředitele lázní Velichovky.

Foto: Lázně 1897, s.r.o.

Pane řediteli, proč právě do Velichovek?

Už naše motto „V republice lázní stovky, pouze jedny Velichovky“, napovídá o výjimečnosti našich moderních lázní s více než stodvacetiletou tradicí, kde vedle tradiční léčby a rehabilitace pacientů s onemocněním pohybového aparátu, pacientů po úrazech, po operacích kostí a kloubů, dále nervových a onkologických onemocněních navštěvují naše lázně i klienti, kteří v dnešní uspěchané době, která klade obrovské nároky na naši psychiku, odolnost i tělesnou schránku hledají relaxaci a odpočinek.

Zdroj: Lázně 1897, s.r.o.

Co jim mohou Vaše lázně Velichovky nabídnout?

Řekl bych zjednodušeně 5 P.

Přírodní zdroj, zdejší křídová slatina je díky svému složením ojedinělá v České republice, a to díky vysokému obsahu uhličitanu vápenatého a železa. K léčbě se v našich lázních zdejší unikátní slatina aplikuje prostřednictvím koupelí a zábalů.

Personál, kvalitní, ochotný a zkušený personál je pro každé zařízení výhrou. V našem případě souhra zaměstnanců na všech odděleních vytváří klidnou rodinnou pohodu. A když k profesionálnímu servisu dodáte i dobré jídlo a pitný režim je o naše klienty dobře postaráno.

Prostředí našich lázní Prvorepublikové budovy zdejších lázní jsou obklopeny rozlehlým krajinářským parkem se spoustou atrakcí, přírodním bludištěm, smyslovým terapeutickým chodníkem, slunnou loučkou, altánkem s foto koutkem, venkovní posilovnou, zahrát si zde můžete velké šachy nebo kuželky. Na park volně navazuje nedaleký les s rozlehlou oborou. Volný čas můžete trávit pobytem v přírodě, odpočinkem v lázeňské kavárně u chutného zákusku s výhledem na ornamentální výsadbu lázeňského parku, nebo v lázeňské restauraci, která je zároveň kulturním centrem s vlastním kinem. Odpočívat můžete i aktivně, nabízíme služby hotelu K-TRIUMF, který je vzdálen od samotných lázní cca 800 metrů. využít můžete nedaleké tenisové kurty, squash, bowling, saunu nebo fitness. Denně je pro Vás v lázních připraven kulturní program, který obohatí Váš zážitek.

Poloha lázní naše lázně se nacházejí v malebné kopcovité krajině na rozhraní Kladského pomezí a Podkrkonoší, nedaleko Jaroměře. Zeměpisná poloha lázní přímo vybízí k výletům do blízkého okolí, navštívit tak můžete barokní památku hospitál Kuks, pevnostní město Josefov, Zámek Ratibořice a Babiččino údolí, Hrádek u Nechanic, ZOO a safari ve Dvoře Králové, přehradní nádrž Rozkoš a řadu dalších krásných a velmi zajímavých míst. Dokonce můžete vyrazit na nejvyšší bod České republiky – vrchol Sněžky –je to cca 50 km. V mírném kopcovitém terénu se můžete příjemně unavit na kole a pak už se svěřit do rukou našich specialistů.

A v neposlední řadě nepopsatelná lázeňská pohoda. Taková ta doba, kdy se pro klienty zastaví čas a oni si užívají přítomnost všemi smysly, a to v překrásných prvorepublikových prostorách, které tomu dodávají osobité kouzlo zapomenutých časů a noblesnost.

Zdroj: Lázně 1897, s.r.o.

Co se Vám v poslední době povedlo?

Rozhodně jsem rád, že můžeme široké veřejnosti, tedy nejen našim klientům nabídnout léčebnou rehabilitaci novými moderními technologiemi.

Rozhodně doporučuji Všem vyzkoušet si unikátní procedury s MOLEKULÁRNÍM VODÍKEM. Vědecké práce z celého světa, dokazují, že je důležitým antioxidantem, vyznačuje se silně protizánětlivými účinky a podporuje duševní a fyzické síly člověka. Je vhodný jako doplněk léčby, ale zároveň i jako prevence k posílení obranyschopnosti organismu.

Další dva produkty WALKER VIEW a PROKIN jsou specialisty v oblasti rehabilitace a procedury na nich probíhají pod dohledem fyzioterapeuta, který následně sestaví cvičební program vedoucí k posílení oslabených partií. Přičemž WALKER VIEW se zaměřuje na správnou koordinace pohybu celého těla a předchází tak vzniku degenerativních onemocnění. Je vhodný pro každého, i pro sportovce, pokud chtějí předejít degenerativním změnám v rámci určité svalové dysbalance. To znamená, že zatěžuje jednu stranu těla více než tu druhou.

Zatímco PROKIN se více zaměřuje na trénink stability dolních končetin vestoje i vsedě a je tak ideálním pomocníkem po úrazech dolních končetin. Tato balanční plošina posiluje svaly, vazy a šlachy dolních končetin.

Další naší novinkou je vysokofrekvenční kombinovaný LASER HILL II. Umožňující přesné zacílení na libovolné bolestivé místo těla zaručuje účinnou stimulaci tkání a receptorů bolesti. Terapie představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků. U akutních stavů přichází úleva okamžitě. Této proceduře předchází konzultace s našim lázeňským lékařem.

A další přístroje, které díky své inovaci, zkracují a zefektivňují dobu léčby a urychlují tak návrat do běžného života.

Zdroj: Lázně 1897, s.r.o.

Jak vidíte, snažíme se i více nabízet veřejnosti vedle wellness procedur i procedury cíleně zaměřené na rehabilitaci. I když i mezi wellness procedurami je řada těch, které prospívají našemu zdraví a vyplatí se do nich čas od času zainvestovat. Zmíním například medovou masáž, která díky teplému včelímu medu a jemným speciálním hmatům vysává z tělesných tkání kolem páteře, kde se nacházejí nejdůležitější nervová zakončení toxiny a usazeniny a tím se aktivují vnitřní orgány. Určitě bych doporučil po antibiotické léčbě. Nebo čokoládovou masáž, která krom toho že je příjemná a voňavá, zpomaluje procesy stárnutí, ale zároveň se do pokožky těla z belgické čokolády uvolňují minerály, vitamíny a antioxidanty a tím ji vyživují. Takto bych mohl dlouze vyprávět nicméně vlastní prožitek dá v tomto případě za tisíc slov.

restaurace Dům pod KaštanyZdroj: Lázně 1897, s.r.o.

Co Vás pane řediteli v nejbližší době čeká?

Znovuotevřeli jsme prvorepublikové lázeňské kino a snažíme se oslovovat vedle našich klientů i veřejnost z okolí. Nabízíme jim zajímavé filmové tituly všech žánrů včetně oceňovaných filmů, a nezapomínáme ani na děti i pro ně máme zajímavými tituly.

Rozšiřujeme nabídku služeb a produktů na lázeňské kavárně, ale i v lázeňské restauraci v Domě pod Kaštany, kde kromě tradičních týdenních specialit nabízíme pro místí obyvatele i výletníky denní menu. Chceme, aby si zde vybral každý, nabídka je pestrá a chutná a prostředí velice příjemné.

Tak na viděnou ve Vašich lázních Velichovky.

Bc. Petr Čermák

Výkonný ředitel lázní 1897, ve Velichovkách

Nápovědu k soutěžní otázce najdete ZDE

Zdroj: Lázně 1897, s.r.o.Ze všech správných odpovědí náhodně vybereme tři výherce.

Ceny do soutěže:

1. cena: pobyt pro dvě osoby 2 dny a 1 noc s velkým slatinným zábalem.

2. cena: Anticelulitidní balíček (přístrojová lymfodrenáž, skořicový zábal dolních končetin a čaj na podporu toku lymfy) a oběd v lázeňské restauraci v Domě pod Kaštanem.

3. cena: 30% sleva pro dvě osoby na pobytové balíčky s možností čerpání do konce roku 2023 (slevu nelze kombinovat s jinými slevami).