Zdraví a čistota k sobě neodmyslitelně patří, proto se i letos značka Dettol spojuje s Nadačním fondem Kapka Naděje. Cíl je stále stejný ­– pomoci vážně nemocným lidem nejen v nemocnicích a šířit osvětu o důležitosti ochrany zdraví. Minulý rok se díky zářijové kampani podařilo vybrat přes 616 tisíc korun v Česku a na Slovensku. Navíc Dettol věnoval do nemocnic produkty v hodnotě 210 tisíc korun. Do podpory se mohou zapojit zákazníci i v tomto roce, kdy z každého prodaného produktu Dettol* v měsíci září poputují 3 Kč Kapce naděje.

Čistotou ke zdraví – čtrnáctiletý Mára tak vyhrál nad leukémií

Čtrnáctiletý Mára byl jedním z pacientů fakultní nemocnice Motol, kde působí a pomáhá Kapka naděje. Během jeho léčby se několikrát potkávali, a tak se jejich životní cesty propojily. I obyčejná rýma byla pro Máru velkým rizikem. Svůj boj s leukémií vyhrál nejen díky skvělé péči lékařů, ale i čistému domovu bez nebezpečných mikrobů. Hygienu mu pomáhají udržovat dezinfekční prostředky, jako má například značka Dettol, která už přes 80 let zabezpečuje zdraví rodin, a je tak neodmyslitelně spjatá s vizí čistého a bezpečného domova. Příběh Máry ukazuje, že Kapku naděje může potřebovat někdy každý, proto se s ní Dettol znovu spojuje a během celého září tak z každého prodaného produktu poputují 3 Kč do Nadačního fondu.

Letošní cíl zůstává stejný – pomoci nejen nemocným lidem s usnadněním jejich léčby, ale také šířit prevenci v oblasti zdraví a hygieny široké veřejnosti. Je dokázáno, že se riziko různých onemocnění snižuje při dodržování hygienických pravidel a čistého prostředí. „Máme radost, že se můžeme spojit právě s Nadačním fondem Kapka naděje. Společně tak můžeme chránit děti i dospělé, pomáhat jim dodržovat správné hygienické návyky a zároveň tímto způsobem podpořit dobrou věc, což je pro nás to nejmenší,“ říká Marie Zmrhalová, marketingová manažerka značky Dettol.

Minulý rok se vybralo přes 616 tisíc korun

Důležitost prevence a edukace dokazuje i velmi úspěšný minulý ročník spolupráce. Zákazníci v Česku a na Slovensku svými nákupy přispěli více než 616 tisíc korun, čímž potvrdili, že ochrana zdraví je důležitá pro všechny bez rozdílu. Navíc putovaly do nemocnic produkty Dettol v hodnotě 210 tisíc korun, aby mohly pacientům snadněji zajistit potřebné hygienické prostředí.

Kapka Naděje podporuje nejen desítky nemocnic v ČR, ale i vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Pacienti se svými nemocemi mohou lépe bojovat a nejen domov je pro ně čistý a bezpečný. „I kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný život, tak to stojí za to. Velmi náš proto těší podpora značky Dettol a jsme vděční za to, že ve firemním sektoru máme silné partnery, kterým leží na srdci pomoc těm nejzranitelnějším,“ doplňuje zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

