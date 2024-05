Země s velkou historií, neopakovatelnou atmosférou, nezaměnitelnou krajinou a přívětivostí místního obyvatelstva.

Foto: Zadavatel

To je jen několik málo charakteristických frází pro zemi, kterou na mapě najdeme na jednom z britských ostrovů. Irská republika má za sebou historii protkanou dramatickými momenty a její národ je na svou minulost náležitě hrdý. Slavný národ dal světu mnoho proslulých a ikonických fenoménů. Jaké to jsou? Přečtěte si v následujícím článku.

Tanec a hudba

Jedna z nejvíce signifikantních věcí pro Irsko je místní folklor a místní tance. Tradiční setové tance jako Step dancing, céilí a seán nos si získaly popularitu nejen na britských ostrovech, ale téměř po celém světě, a to díky své živelnosti a schopnosti vtáhnout diváka do atmosféry. Mezi nejpopulárnější soubory patří Riverdance nebo Lord Of The Dance. S taneční tradicí souvisí také místní hudba, která nezapře svůj keltský původ. Tato hudba pocházející z venkova našla místo ve velkých a slavných koncertních sálech světových metropolí.



Zdroj: Zadavatel

Irská Whiskey

Na co jsou Irové náležitě pyšní a považují to za svůj národní pohled, je irská whiskey. Po celé zemi najdeme místa, kde v sudech zraje alkoholický nápoj, který si vychutnávají lidé po celém světě. Pomyslným hlavním městem irské whiskey je malé vnitrozemní městečko Tullamore, jež je typickou ukázkou tradičního života irského malého města a sounáležitosti místních. Město o téměř patnácti tisících obyvatel je ukázkou tradičních hodnot Irska, kde se místní navzájem podporují. Od roku 1829 zde destilují slavnou Tullamore D.E.W.. Whiskey zde začal připravovat Daniel Edmund Williams a zřejmě si těžko v začátcích dokázal představit, kam až se jeho whiskey dostane. Destilérka prošla nedávno obří rekonstrukcí a je zde vybudované velkorysé návštěvnické centrum. Tam se uchylují fanoušci slavného nápoje ze všech koutů planety. Místo, kam určitě stojí za to zavítat.



Den Svatého Patrika

Sedmnáctého března patří každoročně nejen v Irsku patronovi této země, svatému Patrikovi. Tento státní svátek se z ostrova rozšířil do dalších zemí a největší oblibu lze zaznamenat v USA, ale i Evropě. Irsko se v den svatého Patrika obarví do zelena, města uzavřou svá centra a započne celodenní veselí. Misionář Patrik působil v Irsku před více než patnácti sty lety, na dalším symbolu země, jetelovém trojlístku, vysvětloval místním svatou trojici. V den jeho úmrtí si lidé po celé zemi připomínají jeho odkaz. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších státních svátků země.



Zdroj: Zadavatel

Irská káva

Úplně stejně jako k Itálii patří příprava tradičního espressa, pro Iry je příznačná jejich irská káva. Příprava tohoto nápoje se rozšířila po celém světě. Vznik nápoje se datuje k roku 1943 a přístavnímu městu Foynes. Podle dostupných informací nápoj vznikl víceméně náhodně. V místní kavárně přívítala zdejší obsluha cestující letecké společnosti Pan Am, kteří museli kvůli špatnému počasí zůstat v Irsku o trochu déle než plánovali. Protože chtěl kavárník své hosty něčím povzbudit, nalil jim do kávy tradiční irskou whiskey. Nový fenomén byl na světě. Nápoj se nejdříve rozšířil do Spojených států, konkrétně do San Franciska. A co vše patří do nefalšované Irské kávy? Jde o klasickou filtrovanou kávu, irskou whiskey, třtinový cukr, třiceti procentní smetanu na povrchu nápoje.



Irština

Ihned potom, co přiletíte na letiště v Dublinu, všimnete si zvláštních nápisů na informačních tabulích. Pod anglickými popisky se totiž v závorkách objevují zcela jiné nápisy. Jde o tradiční irštinu, která je sice v rámci používání na ostrově v menšině, ale je pořád úředním jazykem. Takzvaná irská gaelština nemá s angličtinou nic společného a pokud jazyk neznáte, nebudete rozumět prakticky ničemu. Irská vláda se v posledních letech snaží tento tradiční jazyk podporovat jak se dá. Objevuje se tedy ve školních osnovách, slyšet je ve státní televizi a rozhlase. Pro cestovatele, kteří zavítají například do oblasti Gaeltacht vzniká však problém v komunikaci. Jedná se totiž o místa, kde je místními jazyk používán nejvíce a celosvětově známou angličtinu zde prakticky nepoužívají. Zajímavostí je, že v irštině neexistují samostatné výrazy pro ano a ne.



Irský vlkodav

Irský vlkodav patří mezi nejvyšší psí plemena. Do Irska přišel pravděpodobně s Kelty a jeho původní úloha ve společnosti byla chytání a zabíjení vlků, o čemž napovídá jeho jméno. V Irsku je dodnes toto plemeno velmi rozšířené a i když jeho historie, a možná občas i vzhled, dokáže vyvolat respekt, jedná se o velmi přátelské a přítulné mazlíčky. V minulosti to ale rasa neměla v Irsku jednoduché. Kvůli vyhynutí vlků o plemeno přestal být zájem a dokonce se v jednu dobu jednalo o nedostatkové zboží na poli poptávky o psy. V roce 1860 se ale kapitán George Graham zasadil o obnovu chovatelství této ušlechtilé rasy. První Irský vlkodav se na území Československa dostal až v roce 1975. Od té doby zde má mnoho fanoušků a chovatelskou základnu.