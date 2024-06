Světoznámé lázně na úpatí Krušných hor nabízejí mnoho, stačí si vybrat.

Foto: Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Stříbrný tolar, objev nových prvků, Nobelova cena, slavné lázně, hornická krajina UNESCO, to vše v nádherném prostředí Krušných hor. Jáchymov toho nabízí mnoho, tak pojďme popořádku.

Díky bohatým nalezištím stříbra se stal v polovině 16. století druhým největším městem v českém království. Zde ražený Jáchymovský tolar byl pak po několik staletí silným platidlem. Po těžbě stříbra následovaly další kovy a zásadní zlom nastal na začátku 20. století, kdy se o zdejší horniny začala zajímat Marie Curie-Sklodowská. Za objev nových prvků, radia a polonia, získala jako první žena Nobelovu cenu. Ve stejné době v Jáchymově vznikají lázně, neboť se zjistilo, že v dolech přítomná voda má blahodárný vliv na pohybový aparát. Horníci, kteří dobývali podzemní bohatství se tak stali prvními ukázkovými pacienty – po těžké práci netrpěli revmatismem. Lázně se rychle rozrostly a mezi návštěvníky jste mohli potkat Karla Čapka, nebo egyptského krále.

Dnes najdete v lázeňském centru několik hotelů, restaurací, kaváren a aquacentrum s unikátním saunovým světem připomínajícím staré štoly.

Zdroj: Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Vaší pozornosti jistě neujde impozantní hotel Radium Palace, který dominuje příjezdu do města již od roku 1912. Patřil k nejlepším hotelům v Evropě a dodnes se sem sjíždí hosté z celého světa, aby se ponořili do blahodárných radonových koupelí. Uvnitř můžete obdivovat velkolepé prostory a bohaté dekorativní prvky, které vás přenesou do noblesních časů počátku minulého století.

Čím dál tím populárnější je hotel Astoria v lázeňském centru. Míří sem rodiny s dětmi, nebo hosté na kratší wellness pobyty. Naproti stojí Aquacentrum Agricola s unikátním Saunovým dolem, což je komplex několika saun, které jsou vybudované v hornickém stylu. Koho by podzemí zajímalo více, může v přízemí hotelu navštívit Prohlídkovou štolu Astoria, která je součástí Návštěvnického informačního centra lázní Jáchymov.

Zdroj: Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Kousek od lázní se nachází dolní stanice lanovky na Klínovec. Nahoře je vyhledávaný Trail Park, dolů si tak můžete sjet po trasách různých obtížností.

Zdroj: Trail Park Klínovec

V zimě vše zahalí bílá peřina a 1244 metrů vysoký vrchol Krušných hor se promění v největší propojený skiareál v Čechách.

Pokud hledáte ideální místo pro klidnou a zajímavou dovolenou, tak zařaďte Jáchymov na seznam možných cílů. Můžete tu být v šatech a slamáku, nebo si utáhnout tkaničky, do batohu dát láhev vody a vydat se po lesních cestách plných borůvek. Na čistém vzduchu si odpočinete a v malebných lázních zase načerpáte novou energii.

Zdroj: Youtube

Nápovědu najdete na https://www.axxoshotels.com/cs/cykliste-vitani

Zdroj: Léčebné lázně Jáchymov a.s.Ze všech správných odpovědí vylosujeme 1 výherce, který se může těšit na ubytování v hotelu Astoria s polopenzí a wellness pro dvě osoby v celkové hodnotě 6.440 Kč.

Zdroj: Léčebné lázně Jáchymov a.s.