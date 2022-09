V jednoduchém cenovém srovnání s vitamíny bez liposomálního obalu ano, ale to je jenom jedna strana mince.

Když do srovnání zapojíme stravitelnost, zatížení organismu či třeba množství denní dávky, misky vah se začnou obracet. Česká značka NUPREME má ve svém portfoliu kromě jiného také liposomální vitamíny a minerální látky. Proč bychom tedy měli volit dražší liposomální verzi jinak běžných vitamínů či minerálních látek?

Výhody liposomální formy

špičková biologická dostupnost (stravitelnost) více než 95%

patentovaná technologie LIPOCELLTECH™ dopraví účinnou látku přímo až do buněk organismu

nedráždí zažívací ústrojí, nezatěžuje játra ani ledviny

vyrobeno bez použití vysokých teplot a tlaku

neobsahuje umělá chemická aditiva

uchovávání při pokojové teplotě

jednoduché užívání a mobilita

želatinová kapsle je veganská

žádná pachuť či hořkost

není nutné, užívat vysoké dávky

Co jsou to vlastně liposomy

Liposomy jsou jednoduše řečeno „váčky“ složené z fosfolipidů chránících funkční obsah před působením trávicího traktu. Fosfolipidy jsou pak součástí všech buněčných membrán, tělu jsou proto přirozené a mohou svůj jedinečný obsah doručit přímo až do buňky, se kterou se dokáží spojit. Díky tomu dosahují maximální využitelnosti, tak zvané biologické dostupnosti a nezatěžují jednotlivé orgány. Mohou být tekuté nebo sušené. V tekuté formě jsou mnohdy také konzervanty, zlepšovače chuti, barviva a po otevření musí být skladovány v lednici. K jejich výrobě je obvykle zapotřebí vysokých teplot a tlaku, což mnohdy poškozuje účinné látky preparátu. Tyto nevýhody odpadají v případě praktických sušených produktů v kapslích, jejich stravitelnost, resp. využitelnost přímo pro buňky našeho těla je více než 95%. Kapsle s práškem jsou navíc jednoduše použitelné, přenosné, můžete je mít kdykoliv s sebou v kabelce, tašce či batohu.

Netrapte žaludek

Vysoké dávky některých doplňků stravy zatěžují trávicí systém, žaludek, játra a ledviny. Liposomální forma je šetrnější k tělu. Účinná látka je totiž zapouzdřená ve fosfolipidovém obalu. Ten ji chrání před poškozením v zažívacím traktu a současně chrání zažívací trakt i další související orgány třeba před překyselením. Velkou výhodou liposomu je jeho výše zmíněná biokompatibilita, tedy identita resp. shodnost fosfolipidového obalu s membránou buněk našeho těla.

